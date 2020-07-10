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Мина попала в траншею: Вблизи Новолуганского ранены два бойцов ОС

Пятница, 10 июля 2020, 17:03
Мина попала в траншею: Вблизи Новолуганского ранены два бойцов ОС

Вблизи Новолуганского боевики обстреляли из миномета украинских защитников, вследствие этого двое бойцов Объединенных сил Украины получили осколочные ранения.

Источник: командование ООС

Дословно: "10 июля вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв украинских защитников вблизи Новолуганского. Противник применил миномет калибра 82 мм.

Одна мина попала в траншею, осколками ранило двух защитников Украины, которые несли службу на наблюдательном посту. Украинским воинам была предоставлена надлежащая первая медицинская помощь, их эвакуировали в лечебное учреждение.

Российские захватчики, целенаправленно первыми открывая огонь по позициям наших защитников, в очередной раз подтвердили свое нежелание придерживаться существующих мирных договоренностей.

Подразделения Объединенных сил, которые обороняются, использовали имеющиеся огневые средства и дали оккупантам решительный ответ".

Этому предшествовало: Неподалеку от Авдеевки в Донецкой области враг в этот же день открывал огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов: вследствие чего один украинский боец получил огнестрельное осколочное ранение.

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Темы: ДонбассООСбоевые действия
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