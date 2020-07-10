Разумков позачергово скликає Раду наступного тижня

Голова парламенту Дмитро Разумков підписав розпорядження про проведення позачергового засідання Ради у понеділок 13 липня.

Джерело: Розпорядження на сайті ВР

Дослівно: "У зв'язку з вимогою президента про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради ... скликати позачергове пленарне засідання на 14:00 13 липня 2020 року".

Деталі: Згідно з порядком денним планується розглянути 13 питань, середи яких законопроєкти про внесення змін до законів "Про ринок електроенергії", "Про державний бюджет України на 2020 рік", до деяких законодавчих актів щодо соцзахисту в умовах карантину та інші.

Нагадаємо: Раніше повідомлялося, що у Раді збирали підписи для проведення позачергового засідання 14 липня.