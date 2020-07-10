Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Разумков внеочередно созывает Раду на следующей неделе

Пятница, 10 июля 2020, 22:31
Разумков внеочередно созывает Раду на следующей неделе

Председатель парламента Дмитрий Разумков подписал распоряжение о проведении внеочередного заседания Совета в понедельник 13 июля.

Источник: Распоряжение на сайте ВР

Дословно: "В связи с требованием президента о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной Рады ... созвать внеочередное пленарное заседание на 14:00 13 июля 2020".

Детали: Согласно повестке дня, планируется рассмотреть 13 вопросов, среди которых законопроекты о внесении изменений в законы "О рынке электроэнергии", "О государственном бюджете Украины на 2020 год", в некоторые законодательные акты относительно соцзащиты в условиях карантина и другие.

 
 

Напомним: Ранее сообщалось, что в Раде собирали подписи для проведения внеочередного заседания 14 июля.

Украинская правда
Темы: Верховная РадаРазумков Дмитрий
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
Верховная Рада
Комитет Рады рекомендует Комиссии по стандартам языка уволиться "из-за дискредитации государства"
Нардеп Плачкова сложила мандат: в Раде новый "рекорд"
Депутаты изменили процедуру банкротства на время военного положения
Последние новости
16:50
Raiffeisen Bank планирует вывести активы из России: Дерипаска может получить выгоду
16:38
Из 19 населенных пунктов Сумщины полностью эвакуировались люди – ОГА
16:18
Из-за обстрелов была остановлена работа блока ТЭС в Донецкой области
16:15
Министр обороны Финляндии: В Украине идет война за будущее Европы
15:51
Британия направит патрульный корабль в Гайану, на территорию которой посягает Венесуэла
15:48
В Украину вернули еще троих детей из оккупации
15:35
Страны Северной Европы могут свернуть усиленное патрулирование Балтийского моря в конце года
15:26
В Германии самым популярным политиком 2023 года стал министр обороны
15:18
Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны
14:52
Путин разрешил покупку Росбанком доли французского бизнеса в российских компаниях
Все новости...
Реклама: