Разумков внеочередно созывает Раду на следующей неделе

Председатель парламента Дмитрий Разумков подписал распоряжение о проведении внеочередного заседания Совета в понедельник 13 июля.

Источник: Распоряжение на сайте ВР

Дословно: "В связи с требованием президента о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной Рады ... созвать внеочередное пленарное заседание на 14:00 13 июля 2020".

Детали: Согласно повестке дня, планируется рассмотреть 13 вопросов, среди которых законопроекты о внесении изменений в законы "О рынке электроэнергии", "О государственном бюджете Украины на 2020 год", в некоторые законодательные акты относительно соцзащиты в условиях карантина и другие.

Напомним: Ранее сообщалось, что в Раде собирали подписи для проведения внеочередного заседания 14 июля.