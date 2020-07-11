Зеленський просить Раду скасувати обмеження зарплат чиновників
Субота, 11 липня 2020, 05:38
Верховна Рада на позачерговому засіданні 13 липня розгляне скасування обмеження зарплат чиновників на період карантину у 47 тисяч гривень, що раніше схвалили нардепи.
Джерело: Розпорядження на сайті ВР, проєкт закону №3708
Деталі: У порядку денному позачергового засідання, ініційованого президентом, нардепам пропонують проголосувати за те, щоб вказане обмеження діяло не більше трьох місяців з дня застосування цієї норми.
Водночас запровадили верхню межу для заробітних плат чиновників ще 13 квітня, коли ухвалили держбюджет. Таким чином, у випадку схвалення парламентом, 13 липня термін дії обмеження має завершитись.
Нагадаємо:
- 10 квітня президент Володимир Зеленський просив нардепів підтримати обмеження зарплат чиновників на період карантину.
- Нардепи ухвалили 13 квітня зміни до держбюджету, якими на період карантину визначили граничну суму зарплат чиновників та суддів у 10 мінімальних заробітних плат. (Мінімальна зарплата наразі встановлена на рівні 4723 гривні).
- Пізніше Вища рада правосуддя заявила, що тимчасове обмеження суддівської винагороди порушує конституційні гарантії як незалежності суддів, так і судової влади в цілому.
- Аналогічне рішення прийняли і у Кабміні для керівників виконавчих органів та членів наглядових рад держкомпаній.
Ольга Гетьманець, УП