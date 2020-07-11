Зеленський просить Раду скасувати обмеження зарплат чиновників

Верховна Рада на позачерговому засіданні 13 липня розгляне скасування обмеження зарплат чиновників на період карантину у 47 тисяч гривень, що раніше схвалили нардепи.

Джерело: Розпорядження на сайті ВР, проєкт закону №3708

Деталі: У порядку денному позачергового засідання, ініційованого президентом, нардепам пропонують проголосувати за те, щоб вказане обмеження діяло не більше трьох місяців з дня застосування цієї норми.

Водночас запровадили верхню межу для заробітних плат чиновників ще 13 квітня, коли ухвалили держбюджет. Таким чином, у випадку схвалення парламентом, 13 липня термін дії обмеження має завершитись.

Нагадаємо: