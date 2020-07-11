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Зеленський просить Раду скасувати обмеження зарплат чиновників

Субота, 11 липня 2020, 05:38
Зеленський просить Раду скасувати обмеження зарплат чиновників

Верховна Рада на позачерговому засіданні 13 липня розгляне скасування обмеження зарплат чиновників на період карантину у 47 тисяч гривень, що раніше схвалили нардепи.  

Джерело: Розпорядження на сайті ВР, проєкт закону №3708

Деталі: У порядку денному позачергового засідання, ініційованого президентом, нардепам пропонують проголосувати за те, щоб вказане обмеження діяло не більше трьох місяців з дня застосування цієї норми. 

Водночас запровадили верхню межу для заробітних плат чиновників ще 13 квітня, коли ухвалили держбюджет. Таким чином, у випадку схвалення парламентом, 13 липня термін дії обмеження має завершитись. 

Нагадаємо:

  • 10 квітня президент Володимир Зеленський просив нардепів підтримати обмеження зарплат чиновників на період карантину. 
  • Нардепи ухвалили 13 квітня зміни до держбюджету, якими на період карантину визначили граничну суму зарплат чиновників та суддів у 10 мінімальних заробітних плат. (Мінімальна зарплата наразі встановлена на рівні 4723 гривні).
  • Пізніше Вища рада правосуддя заявила, що тимчасове обмеження суддівської винагороди порушує конституційні гарантії як незалежності суддів, так і судової влади в цілому.
  • Аналогічне рішення прийняли і у Кабміні для керівників виконавчих органів та членів наглядових рад держкомпаній.

Ольга Гетьманець, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗеленськийзарплатиВерховна Рада
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