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Зеленский просит Раду отменить ограничения зарплат чиновников

Суббота, 11 июля 2020, 05:38
Зеленский просит Раду отменить ограничения зарплат чиновников

Верховная Рада на внеочередном заседании 13 июля рассмотрит отмену ограничения зарплат чиновников на период карантина в 47 тысяч гривен, что ранее одобрили нардепы.

Источник: Распоряжение на сайте ВР, проект закона №3708

Детали: В повестке дня внеочередного заседания, инициированного президентом, нардепам предлагают проголосовать за то, чтобы указанное ограничение действовало не более трех месяцев со дня применения этой нормы.

В то же время ввели верхнюю границу для заработных плат чиновников еще 13 апреля, когда приняли госбюджет. Таким образом, в случае одобрения парламентом 13 июля срок действия ограничения должен завершиться.

Напомним:

  • 10 апреля Президент Владимир Зеленский просил нардепов поддержать ограничение зарплат чиновников на период карантина.
  • Нардепы приняли 13 апреля изменения в госбюджет, которыми на период карантина определили предельную сумму зарплат чиновников и судей в 10 минимальных заработных плат. (Минимальная зарплата сейчас установлена ​​на уровне 4723 гривен).
  • Позже Высший совет правосудия заявил, что временное ограничение судейского вознаграждения нарушает конституционные гарантии как независимости судей, так и судебной власти в целом.
  • Аналогичное решение приняли и в Кабмине для руководителей исполнительных органов и членов наблюдательных советов госкомпаний.

Ольга Гетьманец, УП

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Темы: ЗеленскийзарплатыВерховная Рада
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