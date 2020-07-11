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В Україні тестують 4 препарати від COVID-19 – МОЗ

Субота, 11 липня 2020, 12:10
В Україні тестують 4 препарати від COVID-19 – МОЗ

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов розповів, що в Україні проводять клінічні випробування 4  лікарських засобів для лікування COVID-19.

Джерело: брифінг Степанова 11 липня

Пряма мова: "Що стосується клінічних випробувань лікарських засобів, якими можна користуватися при лікуванні коронавірусної хвороби: зараз у нас зареєстровано 4 клінічні випробування до 4 лікарських засобів.

Це "Амізон", "Аміксин", "Корвітин" і "Біовен". Вони всі проходять стадії клінічних випробувань, деякі вже знаходяться на завершальній стадії.

Одразу після отримання цієї інформації будуть зроблені відповідні висновки щодо ефективності цих лікарських засобів".

Деталі: При цьому він додав, що вакцини від коронавірусу ще немає, але Україна слідкує за усіма випробуваннями у світі. 

Зокрема, компанія AstraZeneca заявила про плани її виготовлення. Було створено альянс між чотирма країнами (Німеччина, Франція, Італія та Нідерланди) і зроблено передзамовлення вакцини.

Степанов повідомив, що Україна звернулася до цих країн з проханням, аби у разі появи вакцини бути у пріоритеті її отримання.

Нагадаємо: 

  • 22 квітня Офіс президента повідомив, що в Україні розпочалися клінічні дослідження вітчизняного лікарського засобу, який, за попередніми висновками українських учених, може суттєво знизити смертність від COVID-19.
  • 5 травня МОЗ дозволив випробувати лікарський засіб для боротьби з коронавірусом "Біовен" у 5 лікарнях.
  • Водночас, Всесвітня організація охорони здоров’я занепокоєна використанням в Україні експериментальних препаратів у боротьбі з коронавірусом. Відповідного листа ВООЗ направила міністру охорони здоров’я України Максиму Степанову.
  • Йдеться про протокол "Надання медичної допомоги для лікування коронавірусної хвороби", в якому є перелік препаратів, які можуть використовувати українські лікарі.

Знати більше: У МОЗ розповіли, за яких умов експериментальні препарати можуть бути ефективними при COVID-19 

Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Covid-2019МОЗмедицинакоронавірусУкраїна
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