В Україні тестують 4 препарати від COVID-19 – МОЗ

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов розповів, що в Україні проводять клінічні випробування 4 лікарських засобів для лікування COVID-19.

Джерело: брифінг Степанова 11 липня

Пряма мова: "Що стосується клінічних випробувань лікарських засобів, якими можна користуватися при лікуванні коронавірусної хвороби: зараз у нас зареєстровано 4 клінічні випробування до 4 лікарських засобів.

Це "Амізон", "Аміксин", "Корвітин" і "Біовен". Вони всі проходять стадії клінічних випробувань, деякі вже знаходяться на завершальній стадії.

Одразу після отримання цієї інформації будуть зроблені відповідні висновки щодо ефективності цих лікарських засобів".

Деталі: При цьому він додав, що вакцини від коронавірусу ще немає, але Україна слідкує за усіма випробуваннями у світі.

Зокрема, компанія AstraZeneca заявила про плани її виготовлення. Було створено альянс між чотирма країнами (Німеччина, Франція, Італія та Нідерланди) і зроблено передзамовлення вакцини.

Степанов повідомив, що Україна звернулася до цих країн з проханням, аби у разі появи вакцини бути у пріоритеті її отримання.

Нагадаємо:

22 квітня Офіс президента повідомив, що в Україні розпочалися клінічні дослідження вітчизняного лікарського засобу, який, за попередніми висновками українських учених, може суттєво знизити смертність від COVID-19.

5 травня МОЗ дозволив випробувати лікарський засіб для боротьби з коронавірусом "Біовен" у 5 лікарнях.

Водночас, Всесвітня організація охорони здоров’я занепокоєна використанням в Україні експериментальних препаратів у боротьбі з коронавірусом. Відповідного листа ВООЗ направила міністру охорони здоров’я України Максиму Степанову.

Йдеться про протокол "Надання медичної допомоги для лікування коронавірусної хвороби", в якому є перелік препаратів, які можуть використовувати українські лікарі.

Знати більше: У МОЗ розповіли, за яких умов експериментальні препарати можуть бути ефективними при COVID-19

Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі