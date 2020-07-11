В Україні тестують 4 препарати від COVID-19 – МОЗ
Міністр охорони здоров’я Максим Степанов розповів, що в Україні проводять клінічні випробування 4 лікарських засобів для лікування COVID-19.
Джерело: брифінг Степанова 11 липня
Пряма мова: "Що стосується клінічних випробувань лікарських засобів, якими можна користуватися при лікуванні коронавірусної хвороби: зараз у нас зареєстровано 4 клінічні випробування до 4 лікарських засобів.
Це "Амізон", "Аміксин", "Корвітин" і "Біовен". Вони всі проходять стадії клінічних випробувань, деякі вже знаходяться на завершальній стадії.
Одразу після отримання цієї інформації будуть зроблені відповідні висновки щодо ефективності цих лікарських засобів".
Деталі: При цьому він додав, що вакцини від коронавірусу ще немає, але Україна слідкує за усіма випробуваннями у світі.
Зокрема, компанія AstraZeneca заявила про плани її виготовлення. Було створено альянс між чотирма країнами (Німеччина, Франція, Італія та Нідерланди) і зроблено передзамовлення вакцини.
Степанов повідомив, що Україна звернулася до цих країн з проханням, аби у разі появи вакцини бути у пріоритеті її отримання.
Нагадаємо:
- 22 квітня Офіс президента повідомив, що в Україні розпочалися клінічні дослідження вітчизняного лікарського засобу, який, за попередніми висновками українських учених, може суттєво знизити смертність від COVID-19.
- 5 травня МОЗ дозволив випробувати лікарський засіб для боротьби з коронавірусом "Біовен" у 5 лікарнях.
- Водночас, Всесвітня організація охорони здоров’я занепокоєна використанням в Україні експериментальних препаратів у боротьбі з коронавірусом. Відповідного листа ВООЗ направила міністру охорони здоров’я України Максиму Степанову.
- Йдеться про протокол "Надання медичної допомоги для лікування коронавірусної хвороби", в якому є перелік препаратів, які можуть використовувати українські лікарі.
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