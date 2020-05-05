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МОЗ дозволив випробовувати препарат від COVID-19 у 5 лікарнях

Вівторок, 5 травня 2020, 20:24

Міністерство охорони здоров’я дозволило випробувати лікарський засіб для боротьби з коронавірусом "Біовен" у 5 лікарнях.

Джерело: пресслужба МОЗу

Дослівно наказ МОЗ: "Дозволити проведення клінічного випробування лікарського засобу, призначеного для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію коронавірусної хвороби (COVID-19)".

Деталі: Контроль над виконанням наказу поклали на заступника міністра Микичак Ірину.

Йдеться про клінічні випробування відчизняного препарату "Біовен" виробництва ТОВ "Біофарма плазма".

Випробування проводитимуть у 5-х медичних закладах:

  • Київській міській клінічній лікарні №17;
  • Київській міській клінічній лікарні № 4;
  • Білоцерківській міській лікарні №3;
  • Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні;
  • Міській інфекційній лікарні Одеської міськради, інфекційне боксове відділення №10. 
 
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Що було раніше: 22 квітня Офіс президента повідомив, що в Україні розпочалися клінічні дослідження вітчизняного лікарського засобу, який, за попередніми висновками українських учених, може суттєво знизити смертність від COVID-19.

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Від 15 до 68 мільйонів загиблих від коронавірусу. Як виглядають прогнози вчених

Передісторія: 

  • 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила про пандемію коронавірусної хвороби COVID-19, а 26 березня голова ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія прискорюється з експоненціальною швидкістю.
  • Президент Володимир Зеленський наприкінці березня прогнозував три сценарії поширення коронавірусу в Україні: 1) 3-5% одночасно хворих; 2) 25% хворих; 3) більше 50% одночасно хворих. Другого і третього сценарію українська медична система не витримає, говорив він.
  • Китайський експерт із інфекційних хвороб Чжан Веньхун говорив, що Європі варто забути про швидке закінчення пандемії COVID-19 і підготуватися до боротьби, яка може тривати до 2 років. І Німецький Інститут Роберта Коха також заявляв, що пандемія коронавірусу може тривати 2 роки хвилями.

Українська правда
Теми: МОЗохорона здоров'яCovid-2019коронавірусмедицина


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