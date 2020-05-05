МОЗ дозволив випробовувати препарат від COVID-19 у 5 лікарнях

Міністерство охорони здоров’я дозволило випробувати лікарський засіб для боротьби з коронавірусом "Біовен" у 5 лікарнях.

Джерело: пресслужба МОЗу

Дослівно наказ МОЗ: "Дозволити проведення клінічного випробування лікарського засобу, призначеного для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію коронавірусної хвороби (COVID-19)".

Деталі: Контроль над виконанням наказу поклали на заступника міністра Микичак Ірину.

Йдеться про клінічні випробування відчизняного препарату "Біовен" виробництва ТОВ "Біофарма плазма".

Випробування проводитимуть у 5-х медичних закладах:

Київській міській клінічній лікарні №17;

Київській міській клінічній лікарні № 4;

Білоцерківській міській лікарні №3;

Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні;

Міській інфекційній лікарні Одеської міськради, інфекційне боксове відділення №10.

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Що було раніше: 22 квітня Офіс президента повідомив, що в Україні розпочалися клінічні дослідження вітчизняного лікарського засобу, який, за попередніми висновками українських учених, може суттєво знизити смертність від COVID-19.

Водночас, Всесвітня організація охорони здоров’я занепокоєна використанням в Україні експериментальних препаратів у боротьбі з коронавірусом. Відповідного листа ВООЗ направила міністру охорони здоров’я України Максиму Степанову.

Йдеться про протокол "Надання медичної допомоги для лікування коронавірусної хвороби", в якому є перелік препаратів, які можуть використовувати українські лікарі.

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