МОЗ дозволив випробовувати препарат від COVID-19 у 5 лікарнях
Міністерство охорони здоров’я дозволило випробувати лікарський засіб для боротьби з коронавірусом "Біовен" у 5 лікарнях.
Джерело: пресслужба МОЗу
Дослівно наказ МОЗ: "Дозволити проведення клінічного випробування лікарського засобу, призначеного для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію коронавірусної хвороби (COVID-19)".
Деталі: Контроль над виконанням наказу поклали на заступника міністра Микичак Ірину.
Йдеться про клінічні випробування відчизняного препарату "Біовен" виробництва ТОВ "Біофарма плазма".
Випробування проводитимуть у 5-х медичних закладах:
- Київській міській клінічній лікарні №17;
- Київській міській клінічній лікарні № 4;
- Білоцерківській міській лікарні №3;
- Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні;
- Міській інфекційній лікарні Одеської міськради, інфекційне боксове відділення №10.
Що було раніше: 22 квітня Офіс президента повідомив, що в Україні розпочалися клінічні дослідження вітчизняного лікарського засобу, який, за попередніми висновками українських учених, може суттєво знизити смертність від COVID-19.
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Передісторія:
- 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила про пандемію коронавірусної хвороби COVID-19, а 26 березня голова ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія прискорюється з експоненціальною швидкістю.
- Президент Володимир Зеленський наприкінці березня прогнозував три сценарії поширення коронавірусу в Україні: 1) 3-5% одночасно хворих; 2) 25% хворих; 3) більше 50% одночасно хворих. Другого і третього сценарію українська медична система не витримає, говорив він.
- Китайський експерт із інфекційних хвороб Чжан Веньхун говорив, що Європі варто забути про швидке закінчення пандемії COVID-19 і підготуватися до боротьби, яка може тривати до 2 років. І Німецький Інститут Роберта Коха також заявляв, що пандемія коронавірусу може тривати 2 роки хвилями.