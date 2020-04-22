У Зеленського повідомили про дослідження чудо-препарату від COVID-19
В Україні розпочалися клінічні дослідження вітчизняного лікарського засобу, який, за попередніми висновками українських учених, може суттєво знизити смертність від COVID-19.
Джерело: Офіс президента
Дослівно: "В Україні стартують клінічні дослідження вітчизняного лікарського засобу, який, за попередніми висновками українських учених та виробників, може суттєво знижувати або повністю нейтралізувати загрозу смерті від ускладнень, які спричиняє для організму людини коронавірусна інфекція".
Деталі: Також вивчається можливість використання цього засобу для лікування коронавірусної хвороби і для профілактики захворювання.
Президент Володимир Зеленський сподівається, що клінічні випробування підтвердять ефективність препарату: "Я вірю в українських учених, і сьогодні всією країною ми тримаємо за них кулаки".
Назви препарату в ОП не повідомили, проте обіцяли повідомити детальну інформацію згодом.
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Передісторія:
- 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила про пандемію коронавірусної хвороби COVID-19, а 26 березня голова ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія прискорюється з експоненціальною швидкістю.
- Президент Володимир Зеленський наприкінці березня прогнозував три сценарії поширення коронавірусу в Україні: 1) 3-5% одночасно хворих; 2) 25% хворих; 3) більше 50% одночасно хворих. Другого і третього сценарію українська медична система не витримає, говорив він.
- Китайський експерт із інфекційних хвороб Чжан Веньхун говорив, що Європі варто забути про швидке закінчення пандемії COVID-19 і підготуватися до боротьби, яка може тривати до 2 років. І Німецький Інститут Роберта Коха також заявляв, що пандемія коронавірусу може тривати 2 роки хвилями.