В Украине тестируют 4 препарата от COVID-19 – Минздрав

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что в Украине проводят клинические испытания 4 лекарственных средств для лечения COVID-19.

Источник: брифинг Степанова 11 июля

Прямая речь: "Что касается клинических испытаний лекарственных средств, которыми можно пользоваться при лечении коронавирусной болезни: сейчас у нас зарегистрировано 4 клинические испытания до 4 лекарственных средств.

Это "Амизон", "Амиксин", "Корвитин" и "Биовен". Они все проходят стадии клинических испытаний, некоторые находятся на завершающей стадии.

Сразу после получения этой информации будут сделаны соответствующие выводы относительно эффективности этих лекарственных средств".

Детали: При этом он добавил, что вакцины от коронавируса еще нет, но Украина следит за всеми испытаниями в мире.

В частности, компания AstraZeneca заявила о планах ее изготовления. Было создано альянс между четырьмя странами (Германия, Франция, Италия и Нидерланды) и сделано предзаказ вакцины.

Степанов сообщил, что Украина обратилась к этим странам с просьбой, чтобы в случае появления вакцины быть в приоритете ее получения.

Напомним:

22 апреля Офис президента сообщил, что в Украине начались клинические исследования отечественного лекарственного средства, который, по предварительным выводам украинских ученых, может существенно снизить смертность от COVID-19.

5 мая Минздрав позволил испытать препарат для борьбы с коронавирусом "Биовен" в 5 больницах.

В то же время, Всемирная организация здравоохранения обеспокоена использованием в Украине экспериментальных препаратов в борьбе с коронавирусом. Соответствующее письмо ВОЗ направила министру здравоохранения Украины Максиму Степанову.

Речь идет о протоколе "Оказание медицинской помощи для лечения коронавирусной болезни", в котором есть перечень препаратов, которые могут использовать украинские врачи.

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