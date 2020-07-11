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Зеленський радіє одужанням від COVID-19: Дії влади були правильними

Субота, 11 липня 2020, 16:19
Зеленський радіє одужанням від COVID-19: Дії влади були правильними
Фото Дмитра Ларіна, УП

Президент Володимир Зеленський вважає, що дії влади щодо протидії COVID-19 були правильними, оскільки кількість одужань наразі перевищує кількість нових виявлених випадків коронавірусу.

Джерело: традиційна нарада з представниками уряду та правоохоронних відомств під головуванням Зеленського, повідомляє пресслужба президента

Деталі: На нараді йшлося, що вже другий день поспіль кількість українців, які одужали від коронавірусної інфекції, значно перевищує кількість тих, хто захворів.

Пряма мова Зеленського: "Хоч цифри поширення COVID-19 залишають бажати кращого, ми дійшли до моменту, коли одужує більше людей, ніж заражається. Це видно й по звітах кожної зі служб.

Це означає, що наші скоординовані дії були правильними, й українці дослухалися до рекомендацій влади. Нам треба, як і раніше, рухатися відповідно до ситуації".

Деталі: Голова Національної поліції Ігор Клименко повідомив, що правоохоронці перевіряють на предмет роботи дитячі табори, які не отримали дозволу на відкриття у зв’язку з пандемією.

Також Нацполіція за останню добу виписала 235 протоколів у зв’язку з порушенням карантинних заходів в установах, закладах громадського харчування, місцях торгівлі. В цілому від початку перевірок було складено майже 18 тисяч адмінпротоколів на 6,6 млн грн.

Що передувало: За минулу добу, 10 липня, в Україні коронавірус підтвердили у 800 осіб. При цьому 27 осіб померли і 861 – одужали. 

9 липня захворіло 819 осіб. Було зафіксовано 18 летальних випадків, при цьому одужало 1016 пацієнтів. 

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Українська правда

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Теми: ЗеленськийкоронавірусМОЗполіція
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