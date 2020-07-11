Зеленский радуется выздоровлениям от COVID-19: Действия власти были правильными

Президент Владимир Зеленский считает, что действия власти по противодействию COVID-19 были правильными, поскольку количество выздоровлений сейчас превышает количество новых выявленных случаев коронавируса.

Источник: традиционное совещание с представителями правительства и правоохранительных ведомств под председательством Зеленского, сообщает пресс-служба президента

Детали: На совещании говорилось, что уже второй день подряд количество украинцев, которые выздоровели от коронавирусной инфекции, значительно превышает количество заболевших.

Прямая речь Зеленского: "Хотя цифры распространения COVID-19 оставляют желать лучшего, мы пришли к моменту, когда выздоравливает больше людей, чем заражается. Это видно и по отчетам каждой из служб.

Это означает, что наши скоординированные действия были правильными, и украинцы прислушались к рекомендациям властей. Нам надо по-прежнему двигаться в соответствии с ситуацией".

Детали: Председатель Национальной полиции Игорь Клименко сообщил, что правоохранители проверяют на предмет работы детские лагеря, которые не получили разрешения на открытие в связи с пандемией.

Также Нацполиция за последние сутки выписала 235 протоколов в связи с нарушением карантинных мер в учреждениях, заведениях общественного питания, местах торговли. В целом с начала проверок было составлено почти 18 тысяч админпротоколов на 6,6 млн грн.

Что предшествовало: За минувшие сутки, 10 июля, в Украине коронавирус подтвердили у 800 человек. При этом 27 человек погибли и 861 – выздоровели.

9 июля заболело 819 человек. Было зафиксировано 18 летальных случаев, при этом выздоровели 1016 пациентов.

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