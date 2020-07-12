У світі знову виявили більше 200 тисяч заражень коронавірусом
11 липня у світі зареєстрували більше 214 тисяч випадків захворювання на коронавірус. Цього ж дня померли 4996 людей із підтвердженим COVID-19.
Джерело: дані сайту Worldometers
Деталі: Традиційно найбільше хворих виявили у США – більше 61 тисячі. За цей же період у Бразилії підтвердили 36,4 тисяч заражень, в Індії – 27,7 тисяч, у Південній Африці – 13,4 тисяч, у Мексиці – 6,8 тисяч, у Росії – 6,6 тисяч.
Антирейтинг добової смертності очолила Бразилія – 968 загиблих. У США померли 732 особи, у Мексиці – 665, в Індії – 543, у Колумбії – 194.
За час пандемії у світі виявили 12 мільйонів 841 випадків зараження коронавірусом, із яких летальними виявились 567 тисяч. Наразі вилікувались вже 7 мільйонів 478 тисяч хворих.
Що передувало: 10 липня у світі виявили майже 237 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус.
Читайте також: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі
Історія коронавірусу в Україні: як прийшов та поширився країною
Українці живуть так, наче коронавірусу не існує. Чому COVID-19 – це все ще страшно
Нагадаємо:
- В Україні за минулу добу захворювання на коронавірус підтвердили у 800 осіб, загалом COVID-19 підтвердили у майже 53 тисяч українців.
- Всього в країні 52 843 хворих на COVID-19. З них 1 372 (+27) померли і 25 661 (+861) одужали.