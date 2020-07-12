У світі знову виявили більше 200 тисяч заражень коронавірусом

11 липня у світі зареєстрували більше 214 тисяч випадків захворювання на коронавірус. Цього ж дня померли 4996 людей із підтвердженим COVID-19.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Традиційно найбільше хворих виявили у США – більше 61 тисячі. За цей же період у Бразилії підтвердили 36,4 тисяч заражень, в Індії – 27,7 тисяч, у Південній Африці – 13,4 тисяч, у Мексиці – 6,8 тисяч, у Росії – 6,6 тисяч.

Антирейтинг добової смертності очолила Бразилія – 968 загиблих. У США померли 732 особи, у Мексиці – 665, в Індії – 543, у Колумбії – 194.

Знімок екрану Worldometers

За час пандемії у світі виявили 12 мільйонів 841 випадків зараження коронавірусом, із яких летальними виявились 567 тисяч. Наразі вилікувались вже 7 мільйонів 478 тисяч хворих.

Що передувало: 10 липня у світі виявили майже 237 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус.

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