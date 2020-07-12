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В мире снова обнаружили более 200 тысяч заражений коронавируса

Воскресенье, 12 июля 2020, 05:43

11 июля в мире зарегистрировали более 214 тысяч случаев заболевания коронавирусом. В этот же день умерли 4996 человек с подтвержденным COVID-19.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: Традиционно больше всего больных обнаружили в США – более 61 тысячи. За этот же период в Бразилии подтвердили 36,4 тысяч заражений, в Индии – 27,7 тысяч, в Южной Африке – 13,4 тысяч, в Мексике – 6,8 тысяч, в России – 6,6 тысяч.

Антирейтинг суточной смертности возглавила Бразилия – 968 погибших. В США умерли 732 человека, в Мексике  – 665, в Индии – 543, в Колумбии – 194.

 
Снимок экрана Worldometers

За время пандемии в мире обнаружили 12 миллионов 841 тысячу случаев заражения коронавируса, из которых летальными оказались 567 тысяч. Сейчас вылечились уже 7 миллионов 478 тысяч больных.

Что предшествовало: 10 июля в мире обнаружили почти 237 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом.

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Напомним: 

  • В Украине за минувшие сутки заболевание коронавирусом подтвердили в 800 человек, в общем COVID-19 подтвердили почти у 53 тысяч украинцев.
  • Всего в стране 52 843 больных COVID-19. Из них 1 372 (+27) умерли и 25 661 (+861) выздоровели.

Украинская правда
Темы: коронавирус


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