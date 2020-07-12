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У РФ готові до того, що Україна може покинути мінський процес: "На милування нема силування"

Неділя, 12 липня 2020, 15:22
RBK.RU

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Росія примириться, якщо Україна покине мінський процес, але всім його учасникам буде надзвичайно складно.

Джерело: російське видання ТАСС, Пєсков в ефірі "Россия-1"

Пряма мова: "На милування нема силування, але вихід України з мінського комплексу заходів явно не сподобається ні Берліну, ні Парижу, ні Москві...

Для виготовлення будь-якого альтернативного документа необхідний буде діалог з представниками самопроголошених республік. А той же Київ геть відмовляється від цього діалогу. Таким чином виходить якийсь замкнутий круг".

Деталі: Пєсков також сказав, що, якщо Україна покине Мінськ, то вибудований наразі переговорний процес втратить переговорну базу, "а створити нову базу у вигляді нового документа буде надзвичайно складно".

Прессекретар Путіна заявив, що "Київ як нічого не робив в плані реалізації мінського комплексу заходів і паризьких домовленостей, так і не робить, по суті немає ніякого просування".

Передісторія: 9 липня стало відомо, що в блозі Резніков написав, ніби Мінські угоди не відображають нинішніх реалій і потреб щодо врегулювання конфлікту на Донбасі, і Заходу варто підтримати їх перегляд, що дозволить реально змінити ситуацію.

Після цього у Росії заявили, що Київ на вищому рівні нібито повинен підтвердити або спростувати слова Резнікова про необхідність перегляду Мінських угод, інакше це означатиме відмову України від всіх домовленостей і від переговорів щодо Донбасу.

Теми: РосіяМінські угодиУкраїна


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