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В РФ готовы к тому, что Украина может покинуть минский процесс: "Насильно мил не будешь"

Воскресенье, 12 июля 2020, 15:22
В РФ готовы к тому, что Украина может покинуть минский процесс: Насильно мил не будешь
RBK.RU

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия примирится, если Украина покинет минский процесс, но всем его участникам будет чрезвычайно сложно.

Источник: российское издание ТАСС, Песков в эфире "Россия-1"

Прямая речь: "Насильно мил не будешь, но выход Украины из минского комплекса мер очевидно не понравится ни Берлину, ни Парижу, ни Москве…

Для выработки какого-либо альтернативного документа необходим будет диалог с представителями самопровозглашенных республик. А тот же Киев напрочь отказывается от этого диалога. Таким образом получается какой-то замкнутый круг".

Детали: Песков считает, что, если Киев покинет Минск, то выстраиваемый сейчас переговорный процесс лишится переговорной базы, "а создать новую базу в виде нового документа будет чрезвычайно сложно".

Пресс-секретарь Путина заявил, что "Киев как ничего не делал в плане реализации минского комплекса мер и парижских договоренностей, так и не делает, по сути нет никакого продвижения".

Предыстория: 9 июля стало известно, что в блоге Резников написал, что Минские соглашения не отражают нынешних реалий и потребностей по урегулированию конфликта на Донбассе, и Западу стоит поддержать их пересмотр, что позволит реально изменить ситуацию.

После этого в России заявили, что Киев на высшем уровне якобы должен подтвердить или опровергнуть слова Резникова о необходимости пересмотра Минских соглашений, иначе это будет означать отказ Украины от всех договоренностей и от переговоров по Донбассу.

Темы: РосcияМинские соглашенияУкраина
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