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На Донбасі в неділю поранено 5 військових

Неділя, 12 липня 2020, 18:22
На Донбасі в неділю поранено 5 військових

У неділю на Донбасі п’ятеро військовослужбовців Об’єднаних сил отримали поранення.

Джерело: вечірнє зведення пресцентру ООС

Дослівно: "За поточну добу п’ятеро військовослужбовців Об’єднаних сил отримали поранення. Усіх воїнів оперативно доставлено до лікувальних закладів та надано невідкладну допомогу медиків.

Підрозділи Об’єднаних сил рішуче вгамували бажання противника вести вогонь по позиціях українських захисників та змусили його повернутись до дотримання режиму "тиші". Втрати ворога уточнюються".

Деталі: Загалом 12 липня незаконні збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню.

Зокрема, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", ворог на світанку вів вогонь зі 152-х мм артилерійських систем біля Новотошківського, а по оборонцях Оріхового та Кримського здійснював обстріли з мінометів калібру 120 мм. Також противник відкривав вогонь зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї біля Хутору Вільний.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" агресор у ранковий час застосував артилерійські системи калібру 122 мм і 120-ти мм міномети, гранатомети різних систем та стрілецьку зброю у передмісті Авдіївки.

Ще один факт грубого порушення використання забороненого озброєння зафіксовано поблизу Опитного. Біля цього населеного пункту противник задіяв міномети калібру 120 мм та станкові протитанкові гранатомети. Окрім того, з гранатометів різних систем великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї окупанти обстрілювали українських захисників неподалік Мар’їнки і Кам’янки.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на Донбасі
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