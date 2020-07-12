На Донбассе в воскресенье ранено 5 военных

В воскресенье на Донбассе пятеро военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

Источник: вечерняя сводка пресс-центра ООС

Дословно: "За текущие сутки пятеро военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Все воины оперативно доставлены в лечебные учреждения, им оказана неотложная помощь медиков.

Подразделения Объединенных сил решительно умерили желания противника вести огонь по позициям украинских защитников и заставили его вернуться к соблюдению режима "тишины". Потери врага уточняются".

Детали: В общем 12 июля незаконные вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", враг на рассвете вел огонь из 152-х мм артиллерийских систем у Новотошковского, а по защитникам Орехово и Крымского осуществлял обстрелы из минометов калибра 120 мм. Также противник открывал огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия возле Хутора Вольный.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" агрессор в утренние часы применил артиллерийские системы калибра 122 мм и 120-ти мм минометы, гранатометы различных систем и стрелковое оружие в пригороде Авдеевки.

Еще один факт грубого нарушения использования запрещенного вооружения зафиксирован вблизи Опытного. У этого населенного пункта противник задействовал минометы калибра 120 мм и станковые противотанковые гранатометы. Кроме того, из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты обстреливали украинских защитников неподалеку от Марьинки и Каменки.