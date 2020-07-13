Разумков анонсировал 2 внеочередных заседания Рады

Верховная Рада будет проводить внеочередные заседания для принятия важных для государства решений.

Источник: спикер парламента Дмитрий Разумков на заседании Согласительного совета

Прямая речь: "У нас эта неделя тоже будет насыщенная и напряженная. Много будет вопросов, связанных с вопросами бюджета...

Это крайняя неделя третьей сессии Верховной Рады 9 созыва. Я надеюсь, она будет достаточно эффективной. Есть некоторое блокированиеи работы за счет того, что уже вторую неделю на рассмотрении парламента находится закон об игорном бизнесе. Многие законопроекты стоят в очереди на рассмотрение. Поэтому думаю это не помешает Верховной Раде поработать немного сверхурочно в режиме внеочередных заседаний. Первое состоится сегодня в 14.00.

Правда, многие важные вопросы будут рассматриваться, некоторые - дискуссионные, но я уверен, каждый сможет выразить свою позицию. На этом внеочередном заседании будет рассматриваться и вопрос о назначении внеочередных местных выборов в октябре 2020 года и изменения в бюджет о выделении средств на проведение очередных местных выборов и многие другие законопроекты".

Детали: Следующее внеочередное заседание парламента назначено на вторник, 14 июля, на 15 часов.