На Донбассе погибли двое защитников
Понедельник, 13 июля 2020, 11:37
Двое украинских военных погибли 13 июля в зоне Операции объединенных сил в Донецкой области.
Источник: штаб Операции объединенных сил
Дословно: "13 июля... враг открывал огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия по позициям подразделений Объединенных сил неподалеку Славного.
К большому сожалению, в результате обстрела противника Украина потеряла одного мужественного защитника".
Детали: Еще одно трагическое событие произошло вблизи населенного пункта Зайцево.
Во время выполнения боевого задания в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве еще один военнослужащий Объединенных сил получил тяжелое ранение, несовместимое с жизнью.
Сообщается, что украинские военные открывали ответный огонь вблизи Славного.
Предыстория:
- 12 июля незаконные вооруженные формирования Российской Федерации 16 раз нарушили режим прекращения огня.
- По данным разведки, в воскресенье украинские военнослужащие уничтожили 3 оккупантов и не менее 8 ранили.
Украинская правда