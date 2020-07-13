На Донбассе погибли двое защитников

Двое украинских военных погибли 13 июля в зоне Операции объединенных сил в Донецкой области.

Источник: штаб Операции объединенных сил

Дословно: "13 июля... враг открывал огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия по позициям подразделений Объединенных сил неподалеку Славного.

К большому сожалению, в результате обстрела противника Украина потеряла одного мужественного защитника".

Детали: Еще одно трагическое событие произошло вблизи населенного пункта Зайцево.

Во время выполнения боевого задания в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве еще один военнослужащий Объединенных сил получил тяжелое ранение, несовместимое с жизнью.

Сообщается, что украинские военные открывали ответный огонь вблизи Славного.

Предыстория: