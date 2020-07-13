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На Донбассе погибли двое защитников

Понедельник, 13 июля 2020, 11:37
На Донбассе погибли двое защитников
Фото Минобороны

Двое украинских военных погибли 13 июля в зоне Операции объединенных сил в Донецкой области.

Источник: штаб Операции объединенных сил

Дословно: "13 июля... враг открывал огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия по позициям подразделений Объединенных сил неподалеку Славного.

К большому сожалению, в результате обстрела противника Украина потеряла одного мужественного защитника".

Детали: Еще одно трагическое событие произошло вблизи населенного пункта Зайцево.

Во время выполнения боевого задания в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве еще один военнослужащий Объединенных сил получил тяжелое ранение, несовместимое с жизнью.

Сообщается, что украинские военные открывали ответный огонь вблизи Славного.

Предыстория:

  • 12 июля незаконные вооруженные формирования Российской Федерации 16 раз нарушили режим прекращения огня.
  • По данным разведки, в воскресенье украинские военнослужащие уничтожили 3 оккупантов и не менее 8 ранили.

Украинская правда

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Темы: ДонбассвойнаОбъединенные силы на Донбассежертвы
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