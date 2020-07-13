Зеленський відкликав з Ради постанову про призначення місцевих виборів

Верховна Рада на прохання президента Володимира Зеленського відклала розгляд проєкту постанови про призначення на 25 жовтня місцевих виборів в Україні.

Джерело: перший заступник голови парламенту Руслан Стефанчук

Деталі: На позачерговому засіданні в понеділок, 13 липня, Рада повинна була розглядати проєкт постанови №3809 "Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році (25 жовтня 2020 року)".

Але, за словами Стефанчука, до парламенту надійшов лист від Зеленського з проханням прибрати з порядку денного засідання розгляд цього питання. Причини він не пояснив.

Водночас, як повідомив у Telegram нардеп зі "Слуги народу" Олександр Качура, Зеленський відкликає проєкт постанови, оскільки в ньому "є деякі технічні неузгодженості".

Що передувало: Раніше стало відомо, що прийняття проєкту постанови 3809 про призначення місцевих виборів може викликати колізію, тому що передбачає вибори тільки обласних рад.

Планувалося, що профільний комітет у понеділок швидко внесе в документ зміни, додавши туди і районні ради.

Нагадаємо: До цього комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував парламенту ухвалити в цілому проєкт постанови про проведення місцевих виборів 25 жовтня.