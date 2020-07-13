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Зеленский отозвал из Рады постановление о назначении местных выборов

Понедельник, 13 июля 2020, 15:26
Зеленский отозвал из Рады постановление о назначении местных выборов

Верховная Рада по просьбе президента Владимира Зеленского отложила рассмотрение проекта постановления о назначении на 25 октября местных выборов в Украине.

Источник: первый заместитель председателя парламента Руслан Стефанчук

Детали: На внеочередном заседании в понедельник, 13 июля, Рада должна была рассматривать проект постановления №3809 "О назначении очередных местных выборов в 2020 году (25 октября 2020 года)".

Но, по словам Стефанчука, в парламент поступило письмо от Зеленского с просьбой убрать из повестки дня заседания рассмотрение этого вопроса. Причины он не объяснил.

В то же время, как сообщил в Telegram нардеп из "Слуги народа" Александр Качура, Зеленский отзывает проект постановления, поскольку в нем есть "есть некоторые технические несогласованности".

Что предшествовало: Ранее стало известно, что принятие проекта постановления 3809 о назначении местных выборов может вызвать коллизию, потому что предусматривает выборы только областных советов.

Планировалось, что профильный комитет в понедельник быстро внесет в документ изменения, добавив туда и районные советы.

Напомним: До этого комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал парламенту принять в целом проект постановления о проведении местных выборов 25 октября.

Евгений Кизилов, УП
Темы: ЗеленскийВерховная Радавиборыместная власть
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