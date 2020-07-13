Разумков розпорядився провести ще одне засідання Ради 13 липня

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання другого позачергового пленарного засідання парламенту 13 липня.

Джерело: сайт ВР

Дослівно: "У зв’язку з вимогою президента… скликати позачергове пленарне засідання Верховної Ради… 13 липня відразу після завершення позачергового пленарного засідання".

Деталі: На другому позачерговому засіданні 13 липня планують розглянути проєкт закону № 2695 щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху.

Що було раніше: 13 липня президент Володимир Зеленського прокоментував ДТП на Столичному шосе поблизу Києва, де нетверезий водій вилетів на зустрічну смугу, у результаті чого загинуло двоє дорослих і двоє дітей, і закликав посилити покарання для п'яних водіїв.

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