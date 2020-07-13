Разумков розпорядився провести ще одне засідання Ради 13 липня
Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання другого позачергового пленарного засідання парламенту 13 липня.
Джерело: сайт ВР
Дослівно: "У зв’язку з вимогою президента… скликати позачергове пленарне засідання Верховної Ради… 13 липня відразу після завершення позачергового пленарного засідання".
Деталі: На другому позачерговому засіданні 13 липня планують розглянути проєкт закону № 2695 щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху.
Що було раніше: 13 липня президент Володимир Зеленського прокоментував ДТП на Столичному шосе поблизу Києва, де нетверезий водій вилетів на зустрічну смугу, у результаті чого загинуло двоє дорослих і двоє дітей, і закликав посилити покарання для п'яних водіїв.
Передісторія:
- Наразі в Раді відбувається позачергове пленарне засідання, яке розпочалося о 14:00.
- Раніше нардеп від партії "Слуга народу" Олександр Качура повідомив, що парламент поки не планує йти на канікули – нардепи хочуть провести кілька позачергових засідань для прийняття низки невідкладних законопроєктів.