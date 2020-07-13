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Зеленський прокоментував смертельне ДТП і хоче посилення покарання для п'яних водіїв

Понеділок, 13 липня 2020, 14:07

Влада наголошує на терміновіості ухвалення законопроєкту про посилення відповідальності за водіння в нетверезому стані.

Джерело: Офіс президента

Деталі: На традиційній селекторній нараді у Зеленського міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що на розгляді в парламенті перебуває законопроект № 2695 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху", який посилює відповідальність водіїв за вчинення смертельного ДТП у стані алкогольного сп’яніння.

Зокрема, за словами Авакова, законопроєкт збільшує штрафи за кермування напідпитку, впроваджує штрафи за покидання місця ДТП, а також зменшує поле для маніпуляцій, щоб уникнути відповідальності.

Ухвалення цього законопроекту також сприятиме запобіганню вчинення правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху, більш стриманій і виваженій поведінці водіїв на дорогах і, як наслідок, приведе до зменшення кількості ДТП, вважають в МВС.

Терміновість ухвалення цього законопроекту викликана кількістю порушень і тяжких ДТП, спричинених водіями у стані алкогольного сп'яніння, легкістю уникнення ними відповідальності.

Пряма мова Зеленського: "ДТП на Столичному шосе поблизу Києва – останній страшний приклад недбальства й безвідповідальності деяких водіїв. Загинуло двоє дорослих і двоє дітей. За життя ще одного хлопчика борються наші лікарі. І це – не перша аварія, спричинена цим водієм.

Цей законопроєкт надзвичайно важливий. Законодавча відповідальність за такі випадки – це гарантія того, що держава стоїть на захисті безпеки кожної родини й кожного українця". 

Українська правда
Теми: ДТПавтозаконодавствоЗеленський


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