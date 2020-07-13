Зеленський прокоментував смертельне ДТП і хоче посилення покарання для п'яних водіїв
Влада наголошує на терміновіості ухвалення законопроєкту про посилення відповідальності за водіння в нетверезому стані.
Джерело: Офіс президента
Деталі: На традиційній селекторній нараді у Зеленського міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що на розгляді в парламенті перебуває законопроект № 2695 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху", який посилює відповідальність водіїв за вчинення смертельного ДТП у стані алкогольного сп’яніння.
Зокрема, за словами Авакова, законопроєкт збільшує штрафи за кермування напідпитку, впроваджує штрафи за покидання місця ДТП, а також зменшує поле для маніпуляцій, щоб уникнути відповідальності.
Ухвалення цього законопроекту також сприятиме запобіганню вчинення правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху, більш стриманій і виваженій поведінці водіїв на дорогах і, як наслідок, приведе до зменшення кількості ДТП, вважають в МВС.
Терміновість ухвалення цього законопроекту викликана кількістю порушень і тяжких ДТП, спричинених водіями у стані алкогольного сп'яніння, легкістю уникнення ними відповідальності.
Пряма мова Зеленського: "ДТП на Столичному шосе поблизу Києва – останній страшний приклад недбальства й безвідповідальності деяких водіїв. Загинуло двоє дорослих і двоє дітей. За життя ще одного хлопчика борються наші лікарі. І це – не перша аварія, спричинена цим водієм.
Цей законопроєкт надзвичайно важливий. Законодавча відповідальність за такі випадки – це гарантія того, що держава стоїть на захисті безпеки кожної родини й кожного українця".
Передісторія:
- 12 липня внаслідок ДТП на Столичному шосе у 5 км від Києва загинуло двоє дорослих і двоє дітей. Правоохоронці затримали 39-річного водія-правопорушника.
- Водій "Мерседеса" зіткнувся з іншим авто, що рухалося попереду у попутному напрямку, виїхав на смугу зустрічного руху і врізався в автомобіль "Хюндай", в якому їхали постраждалі. Драгер показав, що водій був п’яний.
- УП з’ясувала, що чоловік, який був за кермом "Мерседеса", був неодноразово судимий за різні злочини та адміністративні порушення, в тому числі, автомобільну аварію.
- 4 липня стало відомо, що президент Володимир Зеленський підписав закон, згідно із яким посилюється покарання за водіння у нетверезому стані, але скасовується кримінальна відповідальність за аналогічний вчинок, яка мала набути чинності з 1 липня.