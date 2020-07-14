Україна вважає передчасною версію Ірану про причину збиття літака МАУ

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що, на думку України, наразі зарано говорити про людську помилку як основну причину збиття українського лайнера МАУ.

Про це Кулеба заявив під час брифінгу у вівторок, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Хочу сьогодні чітко наголосити: стверджувати, що літак було збито внаслідок людської помилки, як це стверджує іранська сторона, зарано. У нас є багато запитань, і ми потребуємо багато авторитетних, неупереджених, максимально об'єктивних відповідей щодо того, що сталося. Станом на зараз Україна не може погодитися з тим, що літак було збито внаслідок людської помилки", - заявив Кулеба.

Позиція України полягає в тому, що це питання має розслідуватися в рамках кримінального розслідування з встановленням усіх фактів, додав він.

"Після цього можна остаточно стверджувати про ту чи іншу версію збиття українського літака. На сьогодні нав’язування інтерпретацій є помилковим. Ми всі маємо зосередитися на встановленні юридичних фактів", - сказав міністр.

Він додав, що збиття цивільного літака, незважаючи на будь-яку причину, є протиправним діянням, і Іран буде відповідати за це відповідно до міжнародного права.

"МЗС України повністю готове до цієї юридичної і дипломатичної боротьби. Ми зробимо все від нас залежне для того, щоб Іран заплатив найвищу ціну за те, що сталося", - сказав міністр.

Він нагадав, що наступного тижня у Франції відбудеться розшифрування "чорних скриньок" літака, у якому візьмуть участь експерти зі США, Канади, Франції, Великої Британії та України.

Нагадаємо, іранське агентство цивільної авіації раніше заявило, що причиною авіакатастрофи літака МАУ під Тегераном у січні стала людська помилка під час налаштування радарної системи в підрозділі протиповітряної оборони.

Також повідомлялося, що МЗС готується до процесу в Суді ООН з Іраном через збиття авіалайнера МАУ.