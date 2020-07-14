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Україна вважає передчасною версію Ірану про причину збиття літака МАУ

Вівторок, 14 липня 2020, 11:00

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що, на думку України, наразі зарано говорити про людську помилку як основну причину збиття українського лайнера МАУ.

Про це Кулеба заявив під час брифінгу у вівторок, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Хочу сьогодні чітко наголосити: стверджувати, що літак було збито внаслідок людської помилки, як це стверджує іранська сторона, зарано. У нас є багато запитань, і ми потребуємо багато авторитетних, неупереджених, максимально об'єктивних відповідей щодо того, що сталося. Станом на зараз Україна не може погодитися з тим, що літак було збито внаслідок людської помилки", - заявив Кулеба. 

Позиція України полягає в тому, що це питання має розслідуватися в рамках кримінального розслідування з встановленням усіх фактів, додав він.

"Після цього можна остаточно стверджувати про ту чи іншу версію збиття українського літака. На сьогодні нав’язування інтерпретацій є помилковим. Ми всі маємо зосередитися на встановленні юридичних фактів", - сказав міністр. 

Він додав, що збиття цивільного літака, незважаючи на будь-яку причину, є протиправним діянням, і Іран буде відповідати за це відповідно до міжнародного права. 

"МЗС України повністю готове до цієї юридичної і дипломатичної боротьби. Ми зробимо все від нас залежне для того, щоб Іран заплатив найвищу ціну за те, що сталося", - сказав міністр.

Він нагадав, що наступного тижня у Франції відбудеться  розшифрування "чорних скриньок" літака, у якому візьмуть участь  експерти зі США, Канади, Франції, Великої Британії та України.

Нагадаємо, іранське агентство цивільної авіації раніше заявило, що причиною авіакатастрофи літака МАУ під Тегераном у січні стала людська помилка під час налаштування радарної системи в підрозділі протиповітряної оборони.

Також повідомлялося, що МЗС готується до процесу в Суді ООН з Іраном через збиття авіалайнера МАУ.

Теми: катастрофа МАУ в ІраніІранавіаУкраїнаМЗС


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