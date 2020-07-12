Іран назвав нову причину катастрофи літака МАУ

В Ірані заявили, що катастрофа Boeing компанії Міжнародні авіалінії України була викликана неправильним налаштуванням системи протиповітряної оборони.

Джерело: ТАСС з посиланням на доповідь Організації цивільної авіації Ірану

Дослівно з доповіді: "Один з комплексів ППО Тегерана був переміщений. Це призвело до зміни його географічного положення та напрямку".

Деталі: Відзначається, що "після переміщення не було виконане переналаштування".

Система ППО помилково розпізнала лайнер як об'єкт, що рухається з південно-західного напрямку в бік Тегерана, хоча насправді літак вилітав з іранської столиці, а не наближався до неї.

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