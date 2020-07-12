Іран назвав нову причину катастрофи літака МАУ
В Ірані заявили, що катастрофа Boeing компанії Міжнародні авіалінії України була викликана неправильним налаштуванням системи протиповітряної оборони.
Джерело: ТАСС з посиланням на доповідь Організації цивільної авіації Ірану
Дослівно з доповіді: "Один з комплексів ППО Тегерана був переміщений. Це призвело до зміни його географічного положення та напрямку".
Деталі: Відзначається, що "після переміщення не було виконане переналаштування".
Система ППО помилково розпізнала лайнер як об'єкт, що рухається з південно-західного напрямку в бік Тегерана, хоча насправді літак вилітав з іранської столиці, а не наближався до неї.
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Передісторія:
- 8 січня в Ірані розбився літак рейсу PS 752 "Тегеран – Київ" авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ), в результаті катастрофи загинули 176 осіб.
- 11 січня Іран визнав, що помилково збив літак МАУ, відповідальність за це взяв на себе Корпус вартових ісламської революції – військова гілка виконавчої влади Ірану.
- Наприкінці червня Іран відправив до Франції бортовий самописець зі збитого 8 січня цього року українського пасажирського лайнера.
- Пізніше Франція запросила українських експертів взяти участь у розшифровці "чорних скриньок" літака авіакомпанії "МАУ".