Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Украина считает преждевременной версию Ирана о причине сбивания самолета МАУ

Вторник, 14 июля 2020, 11:00

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что, по мнению Украины, пока рано говорить о человеческой ошибке как основной причине сбивания украинского лайнера МАУ.

Об этом Кулеба заявил во время брифинга во вторник, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Хочу сегодня четко отметить: утверждать, что самолет был сбит в результате человеческой ошибки, как это утверждает иранская сторона, рано. У нас есть много вопросов, и нам нужно много авторитетных, беспристрастных, максимально объективных ответов о том, что произошло. По состоянию на сейчас Украина не может согласиться с тем, что самолет был сбит в результате человеческой ошибки", - заявил Кулеба.

Позиция Украины заключается в том, что этот вопрос должен расследоваться в рамках уголовного расследования с установлением всех фактов, добавил он.

"После этого можно окончательно утверждать о той или иной версии сбития украинского самолета. На сегодня навязывание интерпретаций является ошибочным. Мы все должны сосредоточиться на установлении юридических фактов", - сказал министр.

Он добавил, что сбивание гражданского самолета, по любой причине, является противоправным деянием, и Иран будет отвечать за это в соответствии с международным правом.

"МИД Украины полностью готов к этой юридической и дипломатической борьбе. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы Иран заплатил самую высокую цену за то, что произошло", - сказал министр.

Он напомнил, что на следующей неделе во Франции состоится расшифровка "черных ящиков" самолета, в которой примут участие эксперты из США, Канады, Франции, Великобритании и Украины.

Напомним, иранское агентство гражданской авиации ранее заявил, что причиной авиакатастрофы самолета МАУ под Тегераном в январе стала человеческая ошибка при настройке радарной системы в подразделении противовоздушной обороны.

Также сообщалось, что МИД готовится к процессу в суде ООН с Ираном из сбивания авиалайнера МАУ.

Темы: катастрофа МАУ в ИранеИранавиаУкраинаМИД


powered by lun.ua
Главное сегодня

Кабмин рассмотрит необходимость продления карантина

Рада легализировала игорный бизнес

Украинцы могут путешествовать уже в 25 стран. Список

Коронавирус за сутки подхватили более 600 человек

Оккупанты убили трех защитников, еще двое ранены

ВидеоNASA сообщила дату запуска исследовательской миссии на Марс

Все новости...
катастрофа МАУ в Иране
Иран назвал новую причину катастрофы самолета МАУ
Иран говорит, что готов начать переговоры с Украиной по самолету МАУ с 20 июля
Иран не идет на переговоры о компенсации семьям погибших в авиакатастрофе над Тегераном – МИД
Последние новости
13:09
В мае 2020 промпроизводство в ЕС упало более чем на 20% по сравнению с маем-2019
13:06
фото В Харьковской области дожди побили 139-летний рекорд
12:57
таблицаВыборы в Киевский горсовет: "Евросолидарность" и "Слуга народа" идут бок о бок
12:54
Турция будет скрывать христианские мозаики Святой Софии во время молитв
12:53
инфографикаПочти треть областей Украины имеют сложную эпидемическую ситуацию – Минздрав
12:35
ЦИК Беларуси не пустил на выборы главного соперника Лукашенко
12:24
Украинское посольство настаивает на невмешательстве Украины во внутренние дела Сербии
12:16
Курс валют на 14 июля: межбанк, "черный" и наличный рынки
12:12
В МИД подтвердили, что Иран дал согласие на переговоры о компенсации за катастрофу МАУ
12:05
таблицаКличко с большим отрывом лидирует в борьбе за кресло мэра Киева
Все новости...