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Украина считает преждевременной версию Ирана о причине сбивания самолета МАУ

Вторник, 14 июля 2020, 11:00
Украина считает преждевременной версию Ирана о причине сбивания самолета МАУ

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что, по мнению Украины, пока рано говорить о человеческой ошибке как основной причине сбивания украинского лайнера МАУ.

Об этом Кулеба заявил во время брифинга во вторник, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Хочу сегодня четко отметить: утверждать, что самолет был сбит в результате человеческой ошибки, как это утверждает иранская сторона, рано. У нас есть много вопросов, и нам нужно много авторитетных, беспристрастных, максимально объективных ответов о том, что произошло. По состоянию на сейчас Украина не может согласиться с тем, что самолет был сбит в результате человеческой ошибки", - заявил Кулеба.

Позиция Украины заключается в том, что этот вопрос должен расследоваться в рамках уголовного расследования с установлением всех фактов, добавил он.

"После этого можно окончательно утверждать о той или иной версии сбития украинского самолета. На сегодня навязывание интерпретаций является ошибочным. Мы все должны сосредоточиться на установлении юридических фактов", - сказал министр.

Он добавил, что сбивание гражданского самолета, по любой причине, является противоправным деянием, и Иран будет отвечать за это в соответствии с международным правом.

"МИД Украины полностью готов к этой юридической и дипломатической борьбе. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы Иран заплатил самую высокую цену за то, что произошло", - сказал министр.

Он напомнил, что на следующей неделе во Франции состоится расшифровка "черных ящиков" самолета, в которой примут участие эксперты из США, Канады, Франции, Великобритании и Украины.

Напомним, иранское агентство гражданской авиации ранее заявил, что причиной авиакатастрофы самолета МАУ под Тегераном в январе стала человеческая ошибка при настройке радарной системы в подразделении противовоздушной обороны.

Также сообщалось, что МИД готовится к процессу в суде ООН с Ираном из сбивания авиалайнера МАУ.

Темы: катастрофа МАУ в ИранеИранавиаУкраинаМИД
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