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Окупанти гатили з ПТРК: семеро воїнів ЗСУ поранені

Вівторок, 14 липня 2020, 23:04

14 липня російські загарбники відкрили вогонь по позиціях українських захисників, внаслідок чого поранили сімох воїнів.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Поблизу Новомихайлівки збройні формування Російської Федерації застосували протитанковий ракетний комплекс "Фагот", шестеро військовослужбовців отримали осколкові поранення. Ще один воїн був поранений внаслідок обстрілу з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї неподалік Водяного.

Загалом від початку сьогоднішньої доби семеро українських захисників отримали поранення. Їх усіх евакуаційною технікою оперативно доставлено до медичних закладів та надано належну допомогу лікарів.

У штабі зазначили, що вогнем у відповідь військовослужбовці подавили ворожу активність. Втрати противника уточнюються.

Нагадаємо: 13 липня бойовики застрелили військового медика, який йшов забрати тіло іншого загиблого.

Українська правда
Теми: ООСДонбасбойові діївійна


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