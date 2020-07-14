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Оккупанты били с ПТРК: семь воинов ВСУ ранены

Вторник, 14 июля 2020, 23:04
Оккупанты били с ПТРК: семь воинов ВСУ ранены

14 июля российские захватчики открыли огонь по позициям украинских защитников, в результате чего был ранен семерых воинов.

Источник: штаб ООС

Детали: Вблизи Новомихайловка вооруженные формирования Российской Федерации применили противотанковый ракетный комплекс "Фагот", шестеро военнослужащих получили осколочные ранения. Еще один воин был ранен в результате обстрела из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия неподалеку Водяного.

Всего с начала сегодняшних суток семь украинских защитников получили ранения. Их всех эвакуационной техникой оперативно доставлены в медицинские учреждения и предоставлено надлежащую помощь врачей.

В штабе отметили, что огнем военнослужащие подавили вражескую активность. Потери противника уточняются.

Напомним: 13 июля боевики застрелили военного медика, который шел забрать тело другого погибшего.

Темы: ООСДонбассбоевые действиявойна
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