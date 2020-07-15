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"Слуги" раптово відклали зменшення кількості районів в Україні

Середа, 15 липня 2020, 13:00

Верховна Рада на прохання фракції "Слуга народу" зняла з розгляду у середу проєкт постанови про зменшення у чотири рази кількості районів в Україні.

Джерело: засідання парламенту 15 липня

Деталі: Причини свого прохання "слуги" не пояснили.

Проєкт постанови №3650 "Про утворення та ліквідацію районів" вніс в Раду Кабінет міністрів. Ним пропонується наново поділити Україну на райони, скоротивши їх кількість з 490 до 129.

Передісторія: Уряд 12 червня вирішив створити в Україні 129 районів замість 490 існуючих. Прем'єр Денис Шмигаль пояснив, що існуючий районний поділ був утворений ще в СРСР, і він не відповідає сучасним стандартам адміністративно-територіального поділу на субрегіональному рівні, "тому треба наводити порядок".

Голова уряду навів приклад, що є райони, де проживає 5 тисяч людей, і є райони, де проживає 180 тисяч людей. Це викликає великі перекоси у субвенціях, дотаціях. Відповідальність у таких районах однакова, а навантаження різне.

Євген Кізілов, УП
Теми: Верховна Радазаконодавствоадмінреформа


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