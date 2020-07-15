Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Слуги" вдруг отложили сокращение количества районов в Украине

Среда, 15 июля 2020, 13:00
Слуги вдруг отложили сокращение количества районов в Украине

Верховная Рада по просьбе фракции "Слуга народа" сняла с рассмотрения в среду проект постановления о сокращении в четыре раза количества районов в Украине.

Источник: заседание парламента 15 июля

Детали: Причины своей просьбы "слуги" не объяснили.

Проект постановления №3650 "О создании и ликвидации районов" внес в Раду Кабинет министров. Им предлагается заново поделить Украину на районы, сократив их количество с 490 до 129.

Предыстория: Правительство 12 июня решило создать в Украине 129 районов вместо 490 существующих. Премьер Денис Шмигаль пояснил, что существующее разделение на районы было образовано еще в СССР и не отвечает современным стандартам административно-территориального деления на субрегиональном уровне, "поэтому надо наводить порядок".

Глава правительства привел пример, что есть районы, где проживает 5 тысяч человек, и есть районы, где проживает 180 тысяч человек. Это вызывает большие перекосы в субвенциях, дотациях. Ответственность в таких районах одинакова, а нагрузка разная.

Евгений Кизилов, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Верховная Радазаконодательствоадминреформа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
Верховная Рада
ЕБА просит поддержать законопроект Гетманцева о детенизации рынка подержанных авто
Положения законопроекта об англоязычных фильмах будут доработаны – нардеп
Премьер Испании выступил в Верховной Раде
Последние новости
16:50
Raiffeisen Bank планирует вывести активы из России: Дерипаска может получить выгоду
16:38
Из 19 населенных пунктов Сумщины полностью эвакуировались люди – ОГА
16:18
Из-за обстрелов была остановлена работа блока ТЭС в Донецкой области
16:15
Министр обороны Финляндии: В Украине идет война за будущее Европы
15:51
Британия направит патрульный корабль в Гайану, на территорию которой посягает Венесуэла
15:48
В Украину вернули еще троих детей из оккупации
15:35
Страны Северной Европы могут свернуть усиленное патрулирование Балтийского моря в конце года
15:26
В Германии самым популярным политиком 2023 года стал министр обороны
15:18
Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны
14:52
Путин разрешил покупку Росбанком доли французского бизнеса в российских компаниях
Все новости...
Реклама: