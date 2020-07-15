Зеленского просят объяснить, о какой "той стороне" на Донбассе он говорит
Народный депутат "Евросолидарности" Владимир Арьев направил обращение в офис президента и требует объяснить, что имел в виду президент Владимир Зеленский, когда говорил о "той стороне" на Донбассе.
Источник: Facebook-страница Арьева
Дословно: "Все эти танцы с бубнами вокруг терминологии Зеленского и его офиса надо заканчивать. Язык у них не поворачивается назвать Россию врагом и агрессором? Решили использовать обходные фразы, чтобы не называть вещи своими именами? Хорошо. Придется объяснить - что такое "та сторона" и ответить на другие вопросы моего обращения".
Детали: В частности, в обращении Арьев просит объяснить, что имеется в виду в офисе президента, когда там пишут в пресс-релизах "та сторона", кто управляет "незаконными группировками" на Донбассе и о которых "криминальных анклавах" говорится в релизе?
Нардеп пишет, что от Зеленского как от верховного главнокомандующего почти сутки не было реакции на это преступление.
Детали: Раньше действия России на Донбассе осудили в посольстве США и Великобритании.
Президент Владимир Зеленский заявил, что война на Донбассе будет продолжаться, пока "с другой стороны" линии фронта есть заинтересованные в дестабилизации ситуации и пока боевики будут открывать огонь после подтверждения режима "тишина" по белым каскам и по медикам.
Предыстория:
- 13 июля вблизи населенного пункта Зайцево украинский боец погиб, подорвавшись на взрывном устройстве.
- В тот же день забрать его тело отправилась группа украинских военных. Российско-оккупационные войска цинично обстреляли трех военнослужащих, которые должны были эвакуировать украинского бойца, который подорвался вблизи Зайцево.
- Вследствие вражеского огня погиб военный медик, один военнослужащий был ранен, а еще один получил боевую травму.
- По состоянию на вечер 13 июля тела погибших и раненый воин оставались на месте обстрела. Продолжались переговоры с СММ ОБСЕ по их эвакуации. 14 июля стало известно, что тело бойца, которого должны эвакуировать, боевики забрали себе.
- 15 июля в ООС сообщили, что тело бойца, погибшего 13 июля, забрали.