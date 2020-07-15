Зеленского просят объяснить, о какой "той стороне" на Донбассе он говорит

Народный депутат "Евросолидарности" Владимир Арьев направил обращение в офис президента и требует объяснить, что имел в виду президент Владимир Зеленский, когда говорил о "той стороне" на Донбассе.

Источник: Facebook-страница Арьева

Дословно: "Все эти танцы с бубнами вокруг терминологии Зеленского и его офиса надо заканчивать. Язык у них не поворачивается назвать Россию врагом и агрессором? Решили использовать обходные фразы, чтобы не называть вещи своими именами? Хорошо. Придется объяснить - что такое "та сторона" и ответить на другие вопросы моего обращения".

Детали: В частности, в обращении Арьев просит объяснить, что имеется в виду в офисе президента, когда там пишут в пресс-релизах "та сторона", кто управляет "незаконными группировками" на Донбассе и о которых "криминальных анклавах" говорится в релизе?

Нардеп пишет, что от Зеленского как от верховного главнокомандующего почти сутки не было реакции на это преступление.

Детали: Раньше действия России на Донбассе осудили в посольстве США и Великобритании.

Президент Владимир Зеленский заявил, что война на Донбассе будет продолжаться, пока "с другой стороны" линии фронта есть заинтересованные в дестабилизации ситуации и пока боевики будут открывать огонь после подтверждения режима "тишина" по белым каскам и по медикам.

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