ЦВК просить Раду усунути проблеми майбутніх місцевих виборів

Центральна виборча комісія звернулася до Верховної Ради із закликом на законодавчому рівні забезпечити належне проведення місцевих виборів 25 жовтня.

Джерело: сайт ЦВК

Дослівно: "Закликаємо Верховну Раду України якнайшвидше врегулювати проблемні питання та створити якісну законодавчу основу для організації підготовки та проведення в Україні місцевих виборів 25 жовтня 2020 року".

Деталі: За даними комісії, до сьогодні залишається проблемним питання правової визначеності в питаннях адміністративно-територіальної та нормативно-правової основи місцевих виборів, що створює низку проблем організаційного характеру як для адміністраторів виборів, так і для потенційних суб’єктів виборчого процесу.

Зокрема, на думку ЦВК, проблемним є проєкт постанови №3650 про скорочення кількості районів в Україні з 490 до 129. В комісії вважають, що укрупнення районів істотно вплине на здійснення окремих виборчих процедур. Наприклад, до складу низки новоутворених районів увійдуть понад 700 виборчих дільниць, а отже відповідні районні виборчі комісії повинні будуть забезпечувати як утворення відповідної кількості дільничних комісій, так і адміністрування виборчого процесу на них. Таке навантаження, на переконання Центрвиборчкому, створює серйозні ризики щодо належної організації виборчого процесу та потребує відповідного корегування виборчого законодавства.

Крім того, вважають у ЦВК, розсинхронізованість прийняття рішення про зміни адміністративно-територіального устрою та внесення змін до Виборчого кодексу можуть спричинити нові прогалини у правовому регулюванні, створити невиправдані складнощі та призвести до непрогнозованих результатів.

Також, наголошують в комісії, подальше зволікання із прийняттям законопроєкту №3485 та набранням ним чинності може призвести до неможливості вчинення окремих процедур, спрямованих на підготовку до місцевих виборів 25 жовтня. Адже, наприклад, відповідно до положень указаного законопроєкту подання кандидатур до Центральної виборчої комісії для формування відповідних територіальних виборчих комісій триватиме з 26 липня до 5 серпня 2020 року.

Крім того, звертають увагу в ЦВК, в разі неприйняття рішення про утворення нових районів украй необхідно буде вносити корективи, зокрема, до виборчого законодавства, оскільки за рішенням уряду окремі новоутворені громади належать за діючим адміністративно-територіальним устроєм до різних районів, що спричинить значні проблеми стосовно проведення виборів у районні ради, оскільки організаційно неможливо буде віднести територію таких громад до конкретного району. Це зумовить невизначеність щодо утворення округів, організації голосування, транспортування виборчої документації, встановлення підсумків та результатів голосування в таких громадах і районах.

Нагадаємо: 15 липня Верховна Рада ухвалила постанову про призначення місцевих виборів в Україні на 25 жовтня 2020 року.

Також у середу парламент мав проголосувати за проєкт постанови про зменшення кількості районів в Україні, але на прохання фракції "Слуга народу" це питання зняли з розгляду.