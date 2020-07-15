ЦИК просит Раду устранить проблемы предстоящих местных выборов

Центральная избирательная комиссия обратилась к Верховной Раде с призывом на законодательном уровне обеспечить надлежащее проведение местных выборов 25 октября.

Источник: сайт ЦИК

Дословно: "Призываем Верховную Раду Украины как можно скорее урегулировать проблемные вопросы и создать качественную законодательную основу для организации подготовки и проведения в Украине местных выборов 25 октября 2020 года".

Детали: По данным комиссии, сегодня остается проблемным вопрос правовой определенности в вопросах административно-территориального и нормативно-правовой основы местных выборов, что создает ряд проблем организационного характера как для администраторов выборов, так и для потенциальных субъектов избирательного процесса.

В частности, по мнению ЦИК, проблемным является проект постановления №3650 о сокращении количества районов в Украине с 490 до 129. В комиссии считают, что укрупнение районов существенно повлияет на осуществление отдельных избирательных процедур. Например, в состав ряда новообразованных районов войдут более 700 избирательных участков, а следовательно, соответствующие районные избирательные комиссии должны будут обеспечивать как образование соответствующего количества участковых комиссий, так и администрирования избирательного процесса на них. Такая нагрузка, по мнению Центризбиркома, создает серьезные риски относительно надлежащей организации избирательного процесса и требует соответствующей корректировки избирательного законодательства.

Кроме того, считают в ЦИК, рассинхронизованность принятия решения об изменениях административно-территориального устройства и внесении изменений в Избирательный кодекс могут вызвать новые пробелы в правовом регулировании, создать неоправданные сложности и привести к непрогнозируемым результатам.

Также, отмечают в комиссии, дальнейшее промедление с принятием законопроекта №3485 и вступлением его в силу может привести к невозможности совершения отдельных процедур, направленных на подготовку к местным выборам 25 октября. Ведь, например, согласно положениям указанного законопроекта, представление кандидатур в Центральную избирательную комиссию для формирования соответствующих территориальных избирательных комиссий продлится с 26 июля до 5 августа 2020 года.

Кроме того, обращают внимание в ЦИК, в случае непринятия решения о создании новых районов крайне необходимо будет вносить коррективы, в частности, в избирательное законодательство, поскольку по решению правительства отдельные новообразованные общины принадлежат по действующему административно-территориальному устройству к разным районам, что повлечет значительные проблемы относительно проведения выборов в районные советы, поскольку организационно невозможно будет отнести территорию таких общин к конкретному району. Это обусловит неопределенность относительно образования округов, организации голосования, транспортировки избирательной документации, установления итогов и результатов голосования в таких общинах и районах.

Напомним: 15 июля Верховная Рада приняла постановление о назначении местных выборов в Украине на 25 октября 2020 года.

Также в среду парламент должен был проголосовать за проект постановления о сокращении количества районов в Украине, но по просьбе фракции "Слуга народа" этот вопрос сняли с рассмотрения.