ОГП має виплатити люстрованим майже 50 мільйонів – Венедіктова

У судах наразі перебувають 1006 справ за позовами колишніх працівників органів прокуратури як до Офісу генпрокурора, так і до регіональних прокуратур, і 676 з них стосуються поновлення на роботі в Офісі генпрокурора.

Джерело: генеральний прокурор Ірина Венедіктова на засіданні комітету ВР з питань правоохоронної діяльності, яку цитує "Укрінформ"

Пряма мова Венедіктової: "У судах наразі перебувають 1006 справ за позовами колишніх працівників органів прокуратури як до Офісу генпрокурора, так і до регіональних прокуратур. Зокрема, 15 – про визнання протиправними та скасування нормативно-правових актів генпрокурора, 676 – це про поновлення на роботі в Офісі генерального прокурора. І 315 – про поновлення прокурорів регіональних прокуратур.

При цьому це не тільки поновлення на роботі, це і відшкодування моральної шкоди, безпосередньо зобов’язання вчинити певні дії, стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу … тобто, це комплексні позови, які будуть мати системні наслідки.

Крім того, у нас є питання люстрації. На сьогоднішній день вже десь 60 позовів задоволено. "Полюстрованим" треба виплатити десь 50 млн грн".

Деталі: Вона уточнила: щодо люстрованих прокурорів була створена окрема комісія, яка займатиметься переатестацією тільки люстрованих прокурорів, причому, вона була створена за тими ж критеріями, як і інші комісії.