Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

ОГП має виплатити люстрованим майже 50 мільйонів – Венедіктова

Середа, 15 липня 2020, 23:49

У судах наразі перебувають 1006 справ за позовами колишніх працівників органів прокуратури як до Офісу генпрокурора, так і до регіональних прокуратур, і 676 з них стосуються поновлення на роботі в Офісі генпрокурора.

Джерело: генеральний прокурор Ірина Венедіктова на засіданні комітету ВР з питань правоохоронної діяльності, яку цитує "Укрінформ"

Пряма мова Венедіктової: "У судах наразі перебувають 1006 справ за позовами колишніх працівників органів прокуратури як до Офісу генпрокурора, так і до регіональних прокуратур. Зокрема, 15 – про визнання протиправними та скасування нормативно-правових актів генпрокурора, 676 – це про поновлення на роботі в Офісі генерального прокурора. І 315 – про поновлення прокурорів регіональних прокуратур.

При цьому це не тільки поновлення на роботі, це і відшкодування моральної шкоди, безпосередньо зобов’язання вчинити певні дії, стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу … тобто, це комплексні позови, які будуть мати системні наслідки.

Крім того, у нас є питання люстрації. На сьогоднішній день вже десь 60 позовів задоволено. "Полюстрованим" треба виплатити десь 50 млн грн".

Деталі: Вона уточнила: щодо люстрованих прокурорів була створена окрема комісія, яка займатиметься переатестацією тільки люстрованих прокурорів, причому, вона була створена за тими ж критеріями, як і інші комісії.

Теми: Офіс генпрокурораВенедіктовалюстрація


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Новини 15 липня: конкуренти Зеленського, умови роботи шкіл

В Раду внесли кандидата на посаду глави НБУ

фотоВибори в Білорусі: сотні людей принесли скарги в ЦВК, влада почала затримання і закриває метро

відеоВдруге за тиждень на трасі під Києвом сталася смертельна ДТП

документГолова апарату Ради подав у відставку

Рада передумала розглядати законопроєкт Бужанського про мову 16 липня

Усі новини...
Офіс генпрокурора
Заступник начальника військового ліцею імені Богуна вимагав $5 тисяч за вступ
Стерненко заявив, що розслідування нападу на нього зупинили
Пограбування авто "Укрпошти": ОГП повідомляє про затримання ще одного підозрюваного
Останні новини
00:36
США запровадили нові санкції проти "кухаря Путіна"
23:49
ОГП має виплатити люстрованим майже 50 мільйонів – Венедіктова
23:34
COVID-19 спалахнув у будинку-інтернаті для осіб з інвалідністю та людей похилого віку на Вінниччині
23:19
фото, відеоУ Москві затримали понад 100 людей на акції проти Путінських поправок – правозахисники
22:52
У Раду внесли кандидата на посаду голови АМКУ
22:43
Новини 15 липня: конкуренти Зеленського, умови роботи шкіл
22:25
Новини економіки: готель "Дніпро", товарообіг України, вагони
22:14
В Раду внесли кандидата на посаду глави НБУ
22:08
Затримали підозрюваних у вбивстві співробітника СБУ
21:52
Готель "Дніпро": засновником фірми, яка виграла аукціон, був професійний гравець у покер – ЗМІ
Усі новини...