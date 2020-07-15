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ОГП должен выплатить люстрированным почти 50 млн – Венедиктова

Среда, 15 июля 2020, 23:49

В судах сейчас находятся 1006 дел по искам бывших работников органов прокуратуры как в Офис генпрокурора, так и в региональные прокуратуры, и 676 из них касаются восстановлении на работе в Офисе генпрокурора.

Источник: генеральный прокурор Ирина Венедиктова на заседании комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности, которую цитирует "Укринформ"

Прямая речь Венедиктовой: "В судах сейчас находятся 1006 дел по искам бывших работников органов прокуратуры как в Офис генпрокурора, так и в региональные прокуратуры. В частности, 15 - о признании противоправными и отмене нормативно-правовых актов генпрокурора, 676 - это о восстановлении на работе в Офисе генерального прокурора. И 315 - о восстановлении прокуроров региональных прокуратур.

Причем это не только восстановление на работе, это и возмещения морального вреда, непосредственно обязательства совершить определенные действия, взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула ... то есть, это комплексные иски, которые будут иметь системные последствия.

Кроме того, у нас есть вопросы люстрации. На сегодняшний день уже около 60 исков удовлетворено. "Полюстрированным" надо выплатить около 50 млн грн".

Детали: Она уточнила: по поводу люстрированных прокуроров была создана отдельная комиссия, которая будет заниматься переаттестацией только люстрированных прокуроров, причем, она была создана по тем же критериям, как и другие комиссии.

Темы: Офис генпрокурораВенедиктовалюстрация


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