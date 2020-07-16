У Києві знову більше сотні хворих на COVID-19

У столиці зареєстрували 116 нових випадків інфікування COVID-19 упродовж доби 15 липня.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram

Пряма мова: "Ще у 116 мешканців Києва виявили за минулу добу захворювання на коронавірус. Захворіли: 62 жінки віком від 21 до 86 років, 50 чоловіків віком від 18 до 81 року, двоє дівчат – 15 і 17 років і двоє хлопчиків, яким 6 і 8 років".

Деталі: 27 пацієнтів госпіталізували.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили у Дарницькому (21), Деснянському (20) та Голосіївському (18) районах.

Загалом станом на 16 липня у столиці вже 6613 підтверджених випадків COVID-19, 126 людей померли, 2160 подолали хворобу.

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