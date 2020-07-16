У Києві знову більше сотні хворих на COVID-19
У столиці зареєстрували 116 нових випадків інфікування COVID-19 упродовж доби 15 липня.
Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram
Пряма мова: "Ще у 116 мешканців Києва виявили за минулу добу захворювання на коронавірус. Захворіли: 62 жінки віком від 21 до 86 років, 50 чоловіків віком від 18 до 81 року, двоє дівчат – 15 і 17 років і двоє хлопчиків, яким 6 і 8 років".
Деталі: 27 пацієнтів госпіталізували.
Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили у Дарницькому (21), Деснянському (20) та Голосіївському (18) районах.
Загалом станом на 16 липня у столиці вже 6613 підтверджених випадків COVID-19, 126 людей померли, 2160 подолали хворобу.
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Історія коронавірусу в Україні: як прийшов та поширився країною
Передісторія:
- У столиці добу 14 липня зафіксували найбільшу кількість нових хворих на коронавірус з початку пандемії – 147 осіб, одна людина померла.
- Минулої доби в Україні виявили 848 нових випадків захворювання на COVID-19. Протягом 15 липня померли 18 людей, 800 пацієнтів одужали.
- Всього за час пандемії в Україні підтверджено 56 455 випадків COVID-19, з них 28 931 пацієнт одужав, 1445 померли.