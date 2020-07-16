Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

У Києві знову більше сотні хворих на COVID-19

Четвер, 16 липня 2020, 10:10
Фото КМДА

У столиці зареєстрували 116 нових випадків інфікування COVID-19 упродовж доби 15 липня.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram

Пряма мова: "Ще у 116 мешканців Києва виявили за минулу добу захворювання на коронавірус. Захворіли: 62 жінки віком від 21 до  86 років, 50 чоловіків віком від 18 до 81 року, двоє дівчат – 15 і 17 років і двоє хлопчиків, яким 6 і 8 років". 

 

Деталі: 27 пацієнтів госпіталізували.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили у Дарницькому (21), Деснянському (20) та Голосіївському (18) районах.

Загалом станом на 16 липня у столиці вже 6613 підтверджених випадків COVID-19, 126 людей померли, 2160 подолали хворобу.

Читайте також: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Українці живуть так, наче коронавірусу не існує. Чому COVID-19 – це все ще страшно

Історія коронавірусу в Україні: як прийшов та поширився країною

Передісторія: 

  • У столиці добу 14 липня зафіксували найбільшу кількість нових хворих на коронавірус з початку пандемії – 147 осіб, одна людина померла. 
  • Минулої доби в Україні виявили 848 нових випадків захворювання на COVID-19. Протягом 15 липня померли 18 людей, 800 пацієнтів одужали.
  • Всього за час пандемії в Україні підтверджено 56 455 випадків COVID-19, з них 28 931 пацієнт одужав, 1445 померли.

Українська правда
Теми: КиївВіталій Кличкокоронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Нардепи призначили нового керівника Антимонопольного комітету

Рада призначила нового голову НБУ. "Голос" і "ЄС" утримались

фото"Руки геть від мови!": під Радою збирається велелюдний мітинг

За добу в Україні на коронавірус захворіли понад 800 людей

Українці зможуть відвідати ще одну країну без тесту на COVID-19 та карантину

Новини 15 липня: конкуренти Зеленського, умови роботи шкіл

Усі новини...
Київ
Поліція розслідує розтрату 60 "кіотських" мільйонів університетом Шевченка - ЗМІ
Децентралізуємо столицю: новий закон про Київ
Вдруге за тиждень на трасі під Києвом сталася смертельна ДТП
Останні новини
11:58
Нардепи призначили нового керівника Антимонопольного комітету
11:54
На Львівщині за добу майже 200 нових випадків COVID-19
11:41
фотоПоліцейські спіймали 5 викрадачів столичного бізнесмена
11:37
Які місця для відпочинку в Україні найчастіше шукають в Google. Тренди
11:23
Рада звільнила керівника свого апарату
11:15
Рада призначила нового голову НБУ. "Голос" і "ЄС" утримались
11:03
Степанов розповів, чи планують знижувати прохідний бал на ЗНО для медиків і чому
11:02
фотоУ Миколаєві спалили автівку глави обласного осередку "Нацкорпусу"
10:59
Румуни з України поскаржилися Бухаресту на "примусову українізацію" та адмінреформу
10:48
Профільний комітет Ради проголосував за недовіру керівництву УЗ
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!