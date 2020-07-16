В Киеве снова больше сотни больных COVID-19

В столице зарегистрировали 116 новых случаев инфицирования COVID-19 в течение суток 15 июля.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Прямая речь: "Еще у 116 жителей Киева обнаружили за минувшие сутки заболевание коронавирусом. Заболели 62 женщины в возрасте от 21 до 86 лет, 50 мужчин в возрасте от 18 до 81 года, две девушки – 15 и 17 лет и двое мальчиков, которым 6 и 8 лет".

Детали: 27 пациентов госпитализировали.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Дарницком (21), Деснянском (20) и Голосеевском (18) районах.

Всего по состоянию на 16 июля в столице уже 6613 подтвержденных случаев COVID-19, 126 человек скончались, 2160 преодолели болезнь.

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