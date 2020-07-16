Рада звільнила керівника свого апарату

Верховна Рада звільнила очільника апарату парламенту В’ячеслава Штучного.

Джерело: засідання ВР 16 липня

Пряма мова спікера парламенту Дмитра Разумкова: "За – 307. Рішення прийнято. Дякую, В’ячеславе Васильовичу, за роботу від себе і від колег. Бажаю вам успіхів на новому напрямку діяльності".

Що було раніше: 15 липня очільник апарату Верховної Ради В’ячеслав Штучний 15 липня написав заяву на звільнення з посади.

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