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Рада звільнила керівника свого апарату

Четвер, 16 липня 2020, 11:23
Фото з сайту ВР

Верховна Рада звільнила очільника апарату парламенту В’ячеслава Штучного.

Джерело: засідання ВР 16 липня

Пряма мова спікера парламенту Дмитра Разумкова: "За – 307. Рішення прийнято. Дякую, В’ячеславе Васильовичу, за роботу від себе і від колег. Бажаю вам успіхів на новому напрямку діяльності".

Що було раніше: 15 липня очільник апарату Верховної Ради В’ячеслав Штучний 15 липня написав заяву на звільнення з посади.

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Передісторія:

  • Один з впливових депутатів "Слуги народу" розповів, що в Офісі президента платять керівнику апарату Верховної Ради В’ячеславу Штучному, аби той слідкував за діями керівника парламенту Дмитра Разумкова.

Ірина Балачук, УП
Теми: Верховна Радазвільнення


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