Рада звільнила керівника свого апарату
Четвер, 16 липня 2020, 11:23
Верховна Рада звільнила очільника апарату парламенту В’ячеслава Штучного.
Джерело: засідання ВР 16 липня
Пряма мова спікера парламенту Дмитра Разумкова: "За – 307. Рішення прийнято. Дякую, В’ячеславе Васильовичу, за роботу від себе і від колег. Бажаю вам успіхів на новому напрямку діяльності".
Що було раніше: 15 липня очільник апарату Верховної Ради В’ячеслав Штучний 15 липня написав заяву на звільнення з посади.
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Передісторія:
- Один з впливових депутатів "Слуги народу" розповів, що в Офісі президента платять керівнику апарату Верховної Ради В’ячеславу Штучному, аби той слідкував за діями керівника парламенту Дмитра Разумкова.
Ірина Балачук, УП