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Рада уволила руководителя своего аппарата

Четверг, 16 июля 2020, 11:23
Фото с сайта ВР

Верховная Рада уволила главу аппарата парламента Вячеслава Штучного.

Источник: заседание ВР 16 июля

Прямая речь спикера парламента Дмитрия Разумкова: "За – 307. Решение принято. Спасибо, Вячеслав Васильевич, за работу от себя и от коллег. Желаю вам успехов на новом направлении деятельности".

Что было раньше: 15 июля руководитель аппарата Верховной Рады Вячеслав Штучный написал заявление об увольнении с должности.

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Предыстория:

  • Один из влиятельных депутатов "Слуги народа" рассказал, что в Офисе президента платят руководителю аппарата Верховной Рады Вячеславу Штучному, чтобы тот следил за действиями руководителя парламента Дмитрия Разумкова.

Ирина Балачук, УП
Темы: Верховная Рада


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