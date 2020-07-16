Рада уволила руководителя своего аппарата
Четверг, 16 июля 2020, 11:23
Верховная Рада уволила главу аппарата парламента Вячеслава Штучного.
Источник: заседание ВР 16 июля
Прямая речь спикера парламента Дмитрия Разумкова: "За – 307. Решение принято. Спасибо, Вячеслав Васильевич, за работу от себя и от коллег. Желаю вам успехов на новом направлении деятельности".
Что было раньше: 15 июля руководитель аппарата Верховной Рады Вячеслав Штучный написал заявление об увольнении с должности.
Читайте также: Мономеньшинство. Как и почему разваливается фракция Зеленского
Предыстория:
- Один из влиятельных депутатов "Слуги народа" рассказал, что в Офисе президента платят руководителю аппарата Верховной Рады Вячеславу Штучному, чтобы тот следил за действиями руководителя парламента Дмитрия Разумкова.
Ирина Балачук, УП