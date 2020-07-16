Рада уволила руководителя своего аппарата

Верховная Рада уволила главу аппарата парламента Вячеслава Штучного.

Источник: заседание ВР 16 июля

Прямая речь спикера парламента Дмитрия Разумкова: "За – 307. Решение принято. Спасибо, Вячеслав Васильевич, за работу от себя и от коллег. Желаю вам успехов на новом направлении деятельности".

Что было раньше: 15 июля руководитель аппарата Верховной Рады Вячеслав Штучный написал заявление об увольнении с должности.

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