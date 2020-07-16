Зеленський просить не поспішати продовжувати карантин надовго: Всі вже втомилися

Президент Володимир Зеленський закликав не поспішати продовжувати карантин більше, ніж на місяць.

Джерело: Офіс президента

Пряма мова: "Не треба поспішати з продовженням карантину надовго, треба діяти за розвитком ситуації. Всі вже втомилися від цього карантину. Потрібні чіткі рамки, як ми його продовжимо, щоб у людей були можливості для життя в безпеці, щоб міг функціонувати бізнес, щоб економіка не стояла на паузі. Тому спочатку продовжуємо на місяць, але не довше".

Деталі: Під час традиційної селекторної наради у глави держави міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що вже розроблено постанову зі змінами щодо існування карантину в Україні в цілому.

За документом, регіони буде поділено на чотири зони – "зелену", "жовту", "помаранчеву" та "червону", де діятимуть чіткі критерії щодо обмежень.

Обмежувальні заходи запроваджуватимуть залежно від ситуації, що виникає в тому чи іншому населеному пункті області.

Що передувало: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерело повідомив, що Кабінет міністрів на наступному тижні розгляне необхідність продовження карантину.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов зазначив, що карантин продовжать ще мінімум на місяць.

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