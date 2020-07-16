Зеленский просит не спешить продолжать карантин надолго: Все уже устали

Президент Владимир Зеленский призвал не спешить продолжать карантин более, чем на месяц.

Источник: Офис президента

Прямая речь: "Не надо спешить с продолжением карантина надолго, надо действовать за развитием ситуации. Все уже устали от этого карантина. Нужны четкие рамки, как мы его продолжим, чтобы у людей были возможности для жизни в безопасности, чтобы мог функционировать бизнес, чтобы экономика не стояла на паузе. Поэтому сначала продолжаем в месяц, но не более".

Детали: Во время традиционного селекторного совещания у главы государства министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что уже разработано постановление с изменениями о существовании карантина в Украине в целом.

Согласно документу, регионы будут разделены на четыре зоны - "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную", где будут действовать четкие критерии относительно ограничений.

Ограничительные меры будут вводить в зависимости от ситуации, возникающей в том или ином населенном пункте области.

Что предшествовало: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник сообщил, что Кабинет министров на следующей неделе рассмотрит необходимость продолжения карантина.

Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что карантин продлят еще минимум на месяц.

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