Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Рада змінила виборче законодавство і затвердила новий бюлетень

Четвер, 16 липня 2020, 15:53
Фото з сайту ВР

Верховна Рада прийняла закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення виборчого законодавства".

Джерело: сайт парламентуГромадянська мережа "Опора"

Дослівно: "Законом усунено прогалини та неузгодженості, скорельовано строки, спрощено та уніфіковано виборчі процедури для спрощення виборчого процесу, уніфіковано норми Виборчого кодексу".

Деталі: Зокрема, повідомляється, що нардепи внесли значну кількість змін до Виборчого кодексу, які стосуються всіх видів виборів та всіх етапів виборчого процесу і передбачають коригування більш, ніж 200 з 289 статей цього кодексу.

За даними "Опори", парламент залишив бар'єр для кандидатів за відкритими списками на рівні 25% для місцевих виборів, які відбудуться 25 жовтня 2020 року.

Ця норма була ще у першій редакції законопроєкту, до розгляду профільного комітету, на засіданні 16 липня депутати обирали між квотами у 5%, 25% та 50%.

Також Рада вирішила, що у громадах, які мають понад 10 тисяч виборців, вибори тепер будуть відбуватися за пропорційною системою.

Раніше пропорційна виборча система застосовувалась для великих населених пунктів, де проживало 90 тисяч і більше виборців.

"Опора" вважає, що така зміна виборчої системи для значної кількості територіальних громад безпосередньо перед початком виборів суперечить міжнародним стандартам виборчого законодавства. Також, наголошується, що це нововведення суттєво обмежує можливість самовисування громадян.

Також народні депутати вирішили змінити старий варіант виборчого бюлетеня.

Раніше українці голосували за партію, а внизу бюлетеня обирали кандидата, якого підтримують. Згідно з новий форматом бюлетеня виборці мають вписувати номер кандидата у трафарет поряд з партією. 

 
Фото Опори

Що було раніше: Центральна виборча комісія звернулася до Верховної Ради із закликом на законодавчому рівні забезпечити належне проведення місцевих виборів 25 жовтня.

Передісторія:

Українська правда
Теми: Верховна Радазаконодавствовибори


powered by lun.ua
Головне сьогодні

ЄС не відкриє кордони для українців щонайменше ще два тижні

Зеленський: Шостий рік ми захищаємо свій суверенітет від російської агресії

фото Рада змінила виборче законодавство і затвердила новий бюлетень

Болгарія відкрила вільний в’їзд для українських туристів

Зеленський просить не поспішати продовжувати карантин надовго: Всі вже втомилися

Нардепи призначили нового керівника Антимонопольного комітету

Усі новини...
Верховна Рада
Зеленський звернувся до Ради із закликом і поділився своєю мрією
Іпотека: ВР продовжила мораторій на стягнення майна за валютними кредитами
Комітет пропонує Раді трохи збільшити кількість нових районів в Україні
Останні новини
19:28
фотоПравоохоронці імітували смерть заступника мера Черкас, аби попередити його замовне вбивство
19:11
Рада таки візьметься за скандальний законопроєкт Бужанського
18:58
Коронавірус: Румунія і Болгарія продовжили режим надзвичайної ситуації
18:51
Зниклого заступника мера Черкас почала шукати поліція
18:41
Росія намагається вкрасти дані про вакцину від COVID-19 – заява Британії, США та Канади
18:28
Мережі АЗС підвищують ціни на бензин
18:23
В РФ відреагували на звинувачення у втручанні у вибори в Британії
18:22
Міжбанк: гривня відреагувала на призначення Шевченка падінням
18:14
На з’їздах з Шулявського мосту обмежать рух
17:58
фотоУкраїна та Гренада підписали угоду про безвізовий режим
Усі новини...