Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Рада змінила виборче законодавство і затвердила новий бюлетень

Четвер, 16 липня 2020, 15:53
Рада змінила виборче законодавство і затвердила новий бюлетень
Фото з сайту ВР

Верховна Рада прийняла закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення виборчого законодавства".

Джерело: сайт парламентуГромадянська мережа "Опора"

Дослівно: "Законом усунено прогалини та неузгодженості, скорельовано строки, спрощено та уніфіковано виборчі процедури для спрощення виборчого процесу, уніфіковано норми Виборчого кодексу".

Деталі: Зокрема, повідомляється, що нардепи внесли значну кількість змін до Виборчого кодексу, які стосуються всіх видів виборів та всіх етапів виборчого процесу і передбачають коригування більш, ніж 200 з 289 статей цього кодексу.

За даними "Опори", парламент залишив бар'єр для кандидатів за відкритими списками на рівні 25% для місцевих виборів, які відбудуться 25 жовтня 2020 року.

Ця норма була ще у першій редакції законопроєкту, до розгляду профільного комітету, на засіданні 16 липня депутати обирали між квотами у 5%, 25% та 50%.

Також Рада вирішила, що у громадах, які мають понад 10 тисяч виборців, вибори тепер будуть відбуватися за пропорційною системою.

Раніше пропорційна виборча система застосовувалась для великих населених пунктів, де проживало 90 тисяч і більше виборців.

"Опора" вважає, що така зміна виборчої системи для значної кількості територіальних громад безпосередньо перед початком виборів суперечить міжнародним стандартам виборчого законодавства. Також, наголошується, що це нововведення суттєво обмежує можливість самовисування громадян.

Також народні депутати вирішили змінити старий варіант виборчого бюлетеня.

Раніше українці голосували за партію, а внизу бюлетеня обирали кандидата, якого підтримують. Згідно з новий форматом бюлетеня виборці мають вписувати номер кандидата у трафарет поряд з партією. 

 
Фото Опори

Що було раніше: Центральна виборча комісія звернулася до Верховної Ради із закликом на законодавчому рівні забезпечити належне проведення місцевих виборів 25 жовтня.

Передісторія:

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: Верховна Радазаконодавствовибори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Фінляндія знову закриє кордон із Росією

Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом

Усі новини...
Верховна Рада
ЄБА просить підтримати законопроєкт Гетманцева про детінізацію ринку вживаних авто
Положення законопроєкту щодо англомовних фільмів буде доопрацьовано – нардеп
Прем’єр Іспанії виступив у Верховній Раді
Останні новини
20:31
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня – ПС
20:28
НБУ присвятив нову пам’ятну монету українським залізничникам
20:26
У ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну
20:24
Німецький виробник дронів Quantum-Systems відкриє R&D-центр в Україні
20:23
фотоТелескоп Вебба зазнімкував найменшу "зірку-невдаху"
20:09
Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України
20:09
Футбольні клуби цьогоріч витратили на агентів рекордні 888 мільйонів доларів
20:02
Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС
20:00
За минулу добу РФ найбільше намагалася штурмувати на Авдіївському напрямку – Генштаб
19:57
Книгою року BBC-2023 став роман Євгенії Кузнєцової "Драбина"
Усі новини...
Реклама: