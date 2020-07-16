Рада змінила виборче законодавство і затвердила новий бюлетень

Верховна Рада прийняла закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення виборчого законодавства".

Джерело: сайт парламенту, Громадянська мережа "Опора"

Дослівно: "Законом усунено прогалини та неузгодженості, скорельовано строки, спрощено та уніфіковано виборчі процедури для спрощення виборчого процесу, уніфіковано норми Виборчого кодексу".

Деталі: Зокрема, повідомляється, що нардепи внесли значну кількість змін до Виборчого кодексу, які стосуються всіх видів виборів та всіх етапів виборчого процесу і передбачають коригування більш, ніж 200 з 289 статей цього кодексу.

За даними "Опори", парламент залишив бар'єр для кандидатів за відкритими списками на рівні 25% для місцевих виборів, які відбудуться 25 жовтня 2020 року.

Ця норма була ще у першій редакції законопроєкту, до розгляду профільного комітету, на засіданні 16 липня депутати обирали між квотами у 5%, 25% та 50%.

Також Рада вирішила, що у громадах, які мають понад 10 тисяч виборців, вибори тепер будуть відбуватися за пропорційною системою.

Раніше пропорційна виборча система застосовувалась для великих населених пунктів, де проживало 90 тисяч і більше виборців.

"Опора" вважає, що така зміна виборчої системи для значної кількості територіальних громад безпосередньо перед початком виборів суперечить міжнародним стандартам виборчого законодавства. Також, наголошується, що це нововведення суттєво обмежує можливість самовисування громадян.

Також народні депутати вирішили змінити старий варіант виборчого бюлетеня.

Раніше українці голосували за партію, а внизу бюлетеня обирали кандидата, якого підтримують. Згідно з новий форматом бюлетеня виборці мають вписувати номер кандидата у трафарет поряд з партією.

Фото Опори

Що було раніше: Центральна виборча комісія звернулася до Верховної Ради із закликом на законодавчому рівні забезпечити належне проведення місцевих виборів 25 жовтня.

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