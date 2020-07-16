Рада изменила избирательное законодательство и утвердила новый бюллетень

Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования избирательного законодательства".

Источник: сайт парламента, Гражданская сеть "Опора"

Дословно: "Законом устранены пробелы и несогласованности, коррелированы сроки, упрощены и унифицированы избирательные процедуры для упрощения избирательного процесса, унифицированы нормы Избирательного кодекса".

Детали: В частности, сообщается, что нардепы внесли многочисленные изменения в Избирательный кодекс, которые касаются всех видов выборов и всех этапов избирательного процесса и предусматривают корректировку более 200 из 289 статей этого кодекса.

По данным "Опоры", парламент оставил барьер для кандидатов по открытым спискам на уровне 25% для местных выборов, которые состоятся 25 октября 2020 года.

Эта норма была еще в первой редакции законопроекта, до рассмотрения профильного комитета, на заседании 16 июля депутаты выбирали между квотами в 5%, 25% и 50%.

Также Рада решила, что в общинах, которые имеют более 10 000 избирателей, выборы теперь будут проходить по пропорциональной системе.

Ранее пропорциональная избирательная система применялась для крупных населенных пунктов, где проживало 90 000 и больше избирателей.

"Опора" считает, что такое изменение избирательной системы для значительного количества территориальных общин непосредственно перед началом выборов противоречит международным стандартам избирательного законодательства.

Также, отмечается, что это нововведение существенно ограничивает возможность самовыдвижения граждан.

Также народные депутаты решили изменить старый вариант избирательного бюллетеня.

Ранее украинцы голосовали за партию, а внизу бюллетеня выбирали кандидата, которого поддерживают. Согласно новому формату бюллетеня, избиратели должны вписывать номер кандидата в трафарет рядом с партией.

Фото ОПОры

Что было раньше: Центральная избирательная комиссия обратилась к Верховной Раде с призывом на законодательном уровне обеспечить надлежащее проведение местных выборов 25 октября.

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