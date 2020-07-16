Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Рада изменила избирательное законодательство и утвердила новый бюллетень

Четверг, 16 июля 2020, 15:53
Фото с сайта ВР

Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования избирательного законодательства".

Источник: сайт парламентаГражданская сеть "Опора"

Дословно: "Законом устранены пробелы и несогласованности, коррелированы сроки, упрощены и унифицированы избирательные процедуры для упрощения избирательного процесса, унифицированы нормы Избирательного кодекса".

Детали: В частности, сообщается, что нардепы внесли многочисленные изменения в Избирательный кодекс, которые касаются всех видов выборов и всех этапов избирательного процесса и предусматривают корректировку более 200 из 289 статей этого кодекса.

По данным "Опоры", парламент оставил барьер для кандидатов по открытым спискам на уровне 25% для местных выборов, которые состоятся 25 октября 2020 года.

Эта норма была еще в первой редакции законопроекта, до рассмотрения профильного комитета, на заседании 16 июля депутаты выбирали между квотами в 5%, 25% и 50%.

Также Рада решила, что в общинах, которые имеют более 10 000 избирателей, выборы теперь будут проходить по пропорциональной системе.

Ранее пропорциональная избирательная система применялась для крупных населенных пунктов, где проживало 90 000 и больше избирателей.

"Опора" считает, что такое изменение избирательной системы для значительного количества территориальных общин непосредственно перед началом выборов противоречит международным стандартам избирательного законодательства.

Также, отмечается, что это нововведение существенно ограничивает возможность самовыдвижения граждан.

Также народные депутаты решили изменить старый вариант избирательного бюллетеня.  

Ранее украинцы голосовали за партию, а внизу бюллетеня выбирали кандидата, которого поддерживают. Согласно новому формату бюллетеня, избиратели должны вписывать номер кандидата в трафарет рядом с партией. 

 
Фото ОПОры

Что было раньше: Центральная избирательная комиссия обратилась к Верховной Раде с призывом на законодательном уровне обеспечить надлежащее проведение местных выборов 25 октября.

Предыстория: 

Украинская правда
Темы: Верховная Радазаконодательствовиборы


powered by lun.ua
Главное сегодня

ЕС не откроет границы для украинцев минимум еще две недели

Зеленский: Шестой год мы защищаем свой суверенитет от российской агрессии

фото Рада изменила избирательное законодательство и утвердила новый бюллетень

Болгария открыла свободный въезд для украинских туристов

Зеленский просит не спешить продолжать карантин надолго: Все уже устали

Нардепы назначили нового руководителя Антимонопольного комитета

Все новости...
Верховная Рада
Зеленский обратился к Раде с призывом и поделился своей мечтой
Ипотека: ВР продлила мораторий на взыскание имущества по валютным кредитам
Комитет предлагает Раде немного увеличить количество новых районов в Украине
Последние новости
18:41
Россия пытается украсть данные о вакцинах против COVID-19 – заявление Британии, США и Канады
18:28
Сети АЗС повышают цены на бензин
18:23
В РФ отреагировали на обвинения во вмешательстве в выборы в Британии
18:22
Межбанк: гривня отреагировала на назначение Шевченко падением
18:14
На съездах с Шулявского моста ограничат движение
17:58
фотоУкраина и Гренада подписали соглашение о безвизовом режиме
17:57
Как сотрудничать с языковым омбудсменом, чтобы защитить право получать услуги на украинском
17:56
ЕС не откроет границы для украинцев минимум еще две недели
17:53
В Киеве из-за опасности взрыва эвакуируют суд
17:53
На Закарпатье объявили штормовое предупреждение: реки могут выйти из берегов
Все новости...