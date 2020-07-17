Військовий медик, який загинув на Донбасі, був громадянином Естонії
Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу заявив, що 13 липня у результаті військових дій на Донбасі загинув громадянин Естонії.
Джерело: Естонська громадська телерадіокомпанія з посиланням Рейнсалу
Пряма мова: "Він приїхав до Естонії у 2006 році в якості стипендіата в рамках проекту і мав статус біженця.
В Естонії діє принцип, що громадяни Естонії можуть діяти у військових частинах інших країн з дозволу уряду".
Деталі: Водночас міністр додав, що, наскільки йому відомо, в даний час жодного такого дозволу видано не було.
Рейнсалу зазначив, що чоловік подав заяву на отримання громадянства і отримав його у 2016 році, а від білоруського відмовився.
За словами міністра, статус і роль чоловіка у військовій діяльності на Донбасі українська влада ще уточнює.
Раніше естонські ЗМІ повідомили, що 13 липня під час військових дій на Донбасі загинув уродженець Білорусії, громадянин Естонії Микола Ільїн. За даними деяких ЗМІ, саме Ільїн був тим військовим медиком, якого убили, коли він поспішав на допомогу пораненому військовому.
Цю ж інформацію підтвердив і друг загиблого Віталій Мороз.
Передісторія:
- 13 липня поблизу населеного пункту Зайцеве український боєць загинув, підірвавшись на вибуховому пристрої.
- Того ж дня забрати його тіло вирушила група українських військових. Російсько-окупаційні війська цинічно обстріляли трьох військовослужбовців, які мали евакуювати українського бійця, котрий підірвався поблизу Зайцевого.
- Внаслідок ворожого вогню загинув військовий медик, одного військовослужбовця було поранено, а ще один отримав бойове травмування.
- Ввечері 13 липня тіла загиблих та поранений воїн знаходилися на місці обстрілу. Тривали переговори з СММ ОБСЄ щодо їхньої евакуації.
- 14 липня стало відомо, що тіла бійця, якого мали евакуювати, та військового медика бойовики забрали собі.
- 15 липня українська сторона забрала тіло військовослужбовця, який загинув 13 липня на Донбасі. Про долю пораненого та медика, який загинув при спробі евакуації загиблого бійця, не повідомляли.