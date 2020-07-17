Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Військовий медик, який загинув на Донбасі, був громадянином Естонії

П'ятниця, 17 липня 2020, 10:09
Військовий медик, який загинув на Донбасі, був громадянином Естонії

Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу заявив, що 13 липня у результаті військових дій на Донбасі загинув громадянин Естонії.

Джерело: Естонська громадська телерадіокомпанія з посиланням Рейнсалу

Пряма мова: "Він приїхав до Естонії у 2006 році в якості стипендіата в рамках проекту і мав статус біженця.

В Естонії діє принцип, що громадяни Естонії можуть діяти у військових частинах інших країн з дозволу уряду".

Деталі: Водночас міністр додав, що, наскільки йому відомо, в даний час жодного такого дозволу видано не було.

Рейнсалу зазначив, що чоловік подав заяву на отримання громадянства і отримав його у 2016 році, а від білоруського відмовився.

За словами міністра, статус і роль чоловіка у військовій діяльності на Донбасі українська влада ще уточнює.

Раніше естонські ЗМІ повідомили, що 13 липня під час військових дій на Донбасі загинув уродженець Білорусії, громадянин Естонії Микола Ільїн. За даними деяких ЗМІ, саме Ільїн був тим військовим медиком, якого убили, коли він поспішав на допомогу пораненому військовому.

Цю ж інформацію підтвердив і друг загиблого Віталій Мороз.

Передісторія: 

  • 13 липня поблизу населеного пункту Зайцеве український боєць загинув, підірвавшись на вибуховому пристрої.
  • Того ж дня забрати його тіло вирушила група українських військових. Російсько-окупаційні війська цинічно обстріляли трьох військовослужбовців, які мали евакуювати українського бійця, котрий підірвався поблизу Зайцевого.
  • Внаслідок ворожого вогню загинув військовий медик, одного військовослужбовця було поранено, а ще один отримав бойове травмування.
  • Ввечері 13 липня тіла загиблих та поранений воїн знаходилися на місці обстрілу. Тривали переговори з СММ ОБСЄ щодо їхньої евакуації.
  • 14 липня стало відомо, що тіла бійця, якого мали евакуювати, та військового медика бойовики забрали собі.
  • 15 липня українська сторона забрала тіло військовослужбовця, який загинув 13 липня на Донбасі. Про долю пораненого та медика, який загинув при спробі евакуації загиблого бійця, не повідомляли.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЕстоніяДонбасвбивство
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Фінляндія знову закриє кордон із Росією

Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом

Усі новини...
Естонія
Україні буде важко отримати запрошення в НАТО на саміті у Вільнюсі - глава Міноборони Естонії
Прем’єрка Естонії: Україна повинна виконати критерії на 100% для початку переговорів
Естонія розірве договір з РФ щодо збереження культурних цінностей
Останні новини
20:31
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня – ПС
20:28
НБУ присвятив нову пам’ятну монету українським залізничникам
20:26
У ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну
20:24
Німецький виробник дронів Quantum-Systems відкриє R&D-центр в Україні
20:23
фотоТелескоп Вебба зазнімкував найменшу "зірку-невдаху"
20:09
Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України
20:09
Футбольні клуби цьогоріч витратили на агентів рекордні 888 мільйонів доларів
20:02
Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС
20:00
За минулу добу РФ найбільше намагалася штурмувати на Авдіївському напрямку – Генштаб
19:57
Книгою року BBC-2023 став роман Євгенії Кузнєцової "Драбина"
Усі новини...
Реклама: