Военный медик, погибший на Донбассе, был гражданином Эстонии

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что 13 июля в результате военных действий на Донбассе погиб гражданин Эстонии.

Источник: Эстонская общественная телерадиокомпания со ссылкой Рейнсалу

Прямая речь: "Он приехал в Эстонию в 2006 году в качестве стипендиата в рамках проекта и имел статус беженц.

В Эстонии действует принцип, что граждане Эстонии могут действовать в воинских частях других стран с разрешения правительства".

Детали: В то же время министр добавил, что, насколько ему известно, в настоящее время ни одного такого разрешения выдано не было.

Рейнсалу отметил, что мужчина подал заявление на получение гражданства и получил его в 2016 году, а от белорусского отказался.

По словам министра, статус и роль мужчины в военной деятельности на Донбассе украинские власти еще уточняют.

Ранее эстонские СМИ сообщили, что 13 июля в ходе военных действий на Донбассе погиб родившийся в Белоруссии гражданин Эстонии Николай Ильин. По данным некоторых СМИ, именно Ильин был тем военным медиком, которого убили, когда он спешил на помощь раненому военному.

Эту же информацию подтвердил и друг погибшего Виталий Мороз.

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