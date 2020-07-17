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Военный медик, погибший на Донбассе, был гражданином Эстонии

Пятница, 17 июля 2020, 10:09

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что 13 июля в результате военных действий на Донбассе погиб гражданин Эстонии.

Источник: Эстонская общественная телерадиокомпания со ссылкой Рейнсалу

Прямая речь: "Он приехал в Эстонию в 2006 году в качестве стипендиата в рамках проекта и имел статус беженц.

В Эстонии действует принцип, что граждане Эстонии могут действовать в воинских частях других стран с разрешения правительства".  

Детали: В то же время министр добавил, что, насколько ему известно, в настоящее время ни одного такого разрешения выдано не было.

Рейнсалу отметил, что мужчина подал заявление на получение гражданства и получил его в 2016 году, а от белорусского отказался.

По словам министра, статус и роль мужчины в военной деятельности на Донбассе украинские власти еще уточняют. 

Ранее эстонские СМИ сообщили, что 13 июля в ходе военных действий на Донбассе погиб родившийся в Белоруссии гражданин Эстонии Николай Ильин. По данным некоторых СМИ, именно Ильин был тем военным медиком, которого убили, когда он спешил на помощь раненому военному.   

Эту же информацию подтвердил и друг погибшего Виталий Мороз.

Предыстория: 

  • 13 июля вблизи населенного пункта Зайцево украинский боец ​​погиб, подорвавшись на взрывном устройстве.
  • В тот же день забрать его тело отправилась группа украинских военных. Российско-оккупационные войска цинично обстреляли трех военнослужащих, которые должны были эвакуировать украинского бойца, который подорвался вблизи Зайцево. Вследствие вражеского огня погиб военный медик, один военнослужащий был ранен, а еще один получил боевую травму.
  • Вечером 13 июля тела погибших и раненый воин находились на месте обстрела. Продолжались переговоры с СММ ОБСЕ об их эвакуации.
  • 14 июля стало известно, что тело бойца, которого должны эвакуировать, боевики забрали себе.
  • 15 июля украинская сторона забрала тело военнослужащего, погибшего 13 июля на Донбассе. О судьбе раненого и медика, который погиб при попытке эвакуации погибшего бойца, не сообщалось.

Темы: ЭстонияДонбассубийство


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