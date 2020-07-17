Під Радою триває мовний мітинг, сталася сутичка через дрова

Під Верховною Радою триває мовний мітинг, виник конфлікт між активістами, які намагалися пронести під парламент дрова.

Джерело: стрім "Громадського"

Деталі: Представники кількох організацій стверджують, що хотіли протести дрова і створити символічну ватру. Вони кажуть, що це просто реманент.

Водночас поліція підозрює, що активісти збиралися підпалити дрова, і намагається цьому завадити, виник конфлікт.

Врешті решт активістам вдалося створити свою інсталяцію, вони, як і декларували, запалили димові фаєри, які символізують вогонь.

Під Радою присутні люди з прапорами ВО "Свобода", "Демократичної сокири", "Національного корпусу" та прапорами України.

максим кобєлєв

Нагадаємо: Активісти протестують проти законопроєкта "слуги народу" Максима Бужанського №2362 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо навчання державною мовою в закладах освіти".