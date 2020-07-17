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Под Радой продолжается языковой митинг, произошло столкновение из-за дров

Пятница, 17 июля 2020, 10:19
Громадське радіо

Под Верховной Радой продолжается языковой митинг, возник конфликт между активистами, которые пытались пронести под парламент дрова.

Источник: стрим "Громадське"

Детали: Представители нескольких организаций утверждают, что хотели протесты дрова и создать символическую ватру. Они говорят, что это просто реманент.

В то же время полиция подозревает, что активисты собирались поджечь дрова, и пытается этому помешать, возник конфликт.

В конце концов активистам удалось создать свою инсталляцию, они, как и декларировали, зажгли дымовые файеры, которые символизируют огонь.

 
максим кобелев

Под Радой присутствуют люди с флагами ВО "Свобода", партии "Демократическа сокрира", "Национального корпуса" и флагами Украины.

 
максим кобелев

Напомним: Активисты протестуют против законопроекта "слуги народа" Максима Бужанского №2362 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по обучению государственным языком в учебных заведениях".

Темы: языкВерховная Рада


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