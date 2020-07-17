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Рада уменьшила количество районов в Украине: 136 вместо 490

Пятница, 17 июля 2020, 13:01

Верховная Рада поддержала проект постановления № 3650 о ликвидации 490 существующих районов и создание вместо них 136 новых.

Источник: заседание Верховной Рады 17 июля, сайт "Децентралізації", комментарий "Слуги народа" Виталия Безгина УП

Детали: За соответствующее решение проголосовали 238 народных депутатов.

Сначала Раде предлагали создать 129 новых районов, позже их число увеличили до 136. Вместе с тем на заседании в пятницу с трибуны парламента нардеп "Слуги народа" Безгин Виталий предложил проголосовали за создание 138 новых районов. Позже в комментарии УП депутат объяснил, что ошибся и имел в виду 136 районов.

Постановление принято с учетом предложений комитета.

В частности, комитет предложил дополнительно в список районов, которые предложило правительство, создать в Винницкой области Жмеринский район, в Днепропетровской - Синельниковского район, в Закарпатской - Раховский район, в Ивано-Франковской - Верховинский район, в Киевской - Вышгородский район, в Одесской - Березовский район, в Херсонской - Бериславский и Скадовский районы, в Черниговской - Корюковский район.

Комитет Рады предложил создать дополнительные 9 районов, в то же время в Хмельницкой области вместо 5 районов, будет всего 3: Каменец-Подольский, Хмельницкий, Шепетовский.

Подробнее с проэктам карт новых районов каждой области и АР Крым можно ознакомиться: здесь (карта представлена без предложенных комитетом дополнительных 9 районов).

Постановлением определено, что границы районов устанавливаются по внешней границе территорий сельских, поселковых, городских территориальных общин, входящих в состав района.

Выборы депутатов райсоветов ликвидированных районов больше будут не проводиться. Полномочия депутатов районных советов в ликвидированных районах, прекращаются в день вступления полномочий депутатов, избранных на выборах в новых районах.

Центральная избирательная комиссия должна обеспечить формирование избирательных округов и проведения местных выборов с учетом новых районов. Местные выборы запланированы на 25 октября.

По словам министра развития общин и территорий Алексея Чернышева, постановлением завершится реформа децентрализации в Украине.

Что было раньше: 15 июля Верховная Рада по просьбе фракции "Слуга народа" сняла с рассмотрения в среду проект постановления о сокращении в четыре раза количества районов в Украине. 

Предыстория:

  • Правительство 12 июня решило создать в Украине129 районов вместо 490 существующих. Премьер Денис Шмигаль пояснил, что существующее разделение на районы было образовано еще в СССР и не отвечает современным стандартам административно-территориального деления на субрегиональном уровне, "поэтому надо наводить порядок".
  • Глава правительства привел пример, что есть районы, где проживает 5 тысяч человек, и есть районы, где проживает 180 тысяч человек. Это вызывает большие перекосы в субвенциях, дотациях. По словам Шмыгаля, ответственность в таких районах одинакова, а нагрузка разная.

Украинская правда
Темы: Верховная Рададецентрализация


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