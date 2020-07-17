Рада уменьшила количество районов в Украине: 136 вместо 490

Верховная Рада поддержала проект постановления № 3650 о ликвидации 490 существующих районов и создание вместо них 136 новых.

Источник: заседание Верховной Рады 17 июля, сайт "Децентралізації", комментарий "Слуги народа" Виталия Безгина УП

Детали: За соответствующее решение проголосовали 238 народных депутатов.

Сначала Раде предлагали создать 129 новых районов, позже их число увеличили до 136. Вместе с тем на заседании в пятницу с трибуны парламента нардеп "Слуги народа" Безгин Виталий предложил проголосовали за создание 138 новых районов. Позже в комментарии УП депутат объяснил, что ошибся и имел в виду 136 районов.

Постановление принято с учетом предложений комитета.

В частности, комитет предложил дополнительно в список районов, которые предложило правительство, создать в Винницкой области Жмеринский район, в Днепропетровской - Синельниковского район, в Закарпатской - Раховский район, в Ивано-Франковской - Верховинский район, в Киевской - Вышгородский район, в Одесской - Березовский район, в Херсонской - Бериславский и Скадовский районы, в Черниговской - Корюковский район.

Комитет Рады предложил создать дополнительные 9 районов, в то же время в Хмельницкой области вместо 5 районов, будет всего 3: Каменец-Подольский, Хмельницкий, Шепетовский.

Подробнее с проэктам карт новых районов каждой области и АР Крым можно ознакомиться: здесь (карта представлена без предложенных комитетом дополнительных 9 районов).

Верховна Рада #Рада9 прийняла Постанову «Про утворення та ліквідацію районів», якою утворюються в Автономній Республіці Крим та областях 138 районів та ліквідуються існуючі 490 районів pic.twitter.com/AY8y5R7lyb — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) July 17, 2020

Постановлением определено, что границы районов устанавливаются по внешней границе территорий сельских, поселковых, городских территориальных общин, входящих в состав района.

Выборы депутатов райсоветов ликвидированных районов больше не будут проводиться. Полномочия депутатов районных советов в ликвидированных районах, прекращаются в день вступления полномочий депутатов, избранных на выборах в новых районах.

Центральная избирательная комиссия должна обеспечить формирование избирательных округов и проведения местных выборов с учетом новых районов. Местные выборы запланированы на 25 октября.

По словам министра развития общин и территорий Алексея Чернышева, постановлением завершится реформа децентрализации в Украине.

Что было раньше: 15 июля Верховная Рада по просьбе фракции "Слуга народа" сняла с рассмотрения в среду проект постановления о сокращении в четыре раза количества районов в Украине.

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