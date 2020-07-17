"Манав я розвивати місто під час виборів": Бахматов вирішив піти від Кличка
Максим Бахматов тимчасово залишає посаду радника мера Києва Віталія Кличка.
Джерело: Бахматов в інтерв'ю LIGA.net
Пряма мова: "Я тимчасово виходжу з КМДА і перестаю допомагати Віталію Володимировичу в період передвиборних історій. Якщо в двох словах: я манав розвивати місто під час виборів. Турбулентність і гівно, яке накидають, ніяк не пов'язані з ефективним управлінням".
Деталі. При цьому Бахматов каже, що має намір повернутися в команду Кличка в листопаді після місцевих виборів.
Також радник зазначив, що своїм відходом хоче зберегти політичну незаангажованість Офісу трансформацій, керівником якого він є. При цьому сам Офіс продовжить роботу в якості аналітичного центру.
Бахматов не має наміру брати участь у виборах мера Києва в жовтні поточного року і допомагати будь-якій із партій. При цьому допускає своє висунення в мери столиці в 2025 році.
Пряма мова: "В 2025-му можливо. Мені ж потрібно набити руку, повчитися. Віталій Володимирович якраз піде кудись далі. Йому вже точно буде нецікаво продовжувати бути мером. Він захоче піти на національний рівень".
Що передувало: 23 вересня 2019 року стало відомо, що міський голова Києва призначив на посаду свого радника керуючого партнера інноваційного центру-містечка UNIT.City і колишнього керівника експоцентру ВДНГ Максима Бахматова.
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Нагадаємо:
- Бахматов - колишній резидент КВН і Comedy Club в Україні із псевдонімом "Лєдокол Бахматов". У 2000-х почав займатися підприємницькою діяльністю та розвитком IT.
- У 2005 році створив компанію UkrGameExport, яка займалася продюсуванням та просуванням комп'ютерних ігор, а також IT-компанію UkrGerman Enterprise.
- Восени 2014 року Бахматов більше місяця провів у вітрині магазину "Цитрус" на Хрещатику в рамках проекту "Частинка серця". Проект збирав кошти для проведення дорогих кардіологічних операцій важко хворим дітям. За місяць проживання у вітрині магазину Бахматов зібрав 1,6 млн грн благодійних коштів.
- У 2015 році працював генеральним директором Національного експоцентру України Державного управління справами (ВДНГ).
- З квітня 2017 року став керуючим партнером інноваційного центру-містечка UNIT.City в Києві.