"Манав я розвивати місто під час виборів": Бахматов вирішив піти від Кличка

Максим Бахматов тимчасово залишає посаду радника мера Києва Віталія Кличка.

Джерело: Бахматов в інтерв'ю LIGA.net

Пряма мова: "Я тимчасово виходжу з КМДА і перестаю допомагати Віталію Володимировичу в період передвиборних історій. Якщо в двох словах: я манав розвивати місто під час виборів. Турбулентність і гівно, яке накидають, ніяк не пов'язані з ефективним управлінням".

Деталі. При цьому Бахматов каже, що має намір повернутися в команду Кличка в листопаді після місцевих виборів.

Також радник зазначив, що своїм відходом хоче зберегти політичну незаангажованість Офісу трансформацій, керівником якого він є. При цьому сам Офіс продовжить роботу в якості аналітичного центру.

Бахматов не має наміру брати участь у виборах мера Києва в жовтні поточного року і допомагати будь-якій із партій. При цьому допускає своє висунення в мери столиці в 2025 році.

Пряма мова: "В 2025-му можливо. Мені ж потрібно набити руку, повчитися. Віталій Володимирович якраз піде кудись далі. Йому вже точно буде нецікаво продовжувати бути мером. Він захоче піти на національний рівень".

Що передувало: 23 вересня 2019 року стало відомо, що міський голова Києва призначив на посаду свого радника керуючого партнера інноваційного центру-містечка UNIT.City і колишнього керівника експоцентру ВДНГ Максима Бахматова.

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