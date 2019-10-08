Максим Бахматов: У "Кварталі" Зеленський був цар і бог

На тлі конфлікту з Офісом президента, мер Києва Віталій Кличко проводить ротацію свого оточення.

Два тижні тому Кличко взяв у радники Максима Бахматова. У цьому призначенні прочитується легкий тролінг Володимира Зеленського. Як і президент України, у молодості Бахматов активно займався КВК та навіть вигравав у Вищій українській лізі.

Згодом він був генеральним продюсером шоу Comedy Club Україна, яке конкурувало на ринку гумору зі студією "Квартал 95".

Та після закриття українського Comedy Бахматов займається виключно менеджерською діяльністю.

Свого часу він реанімував Національний експоцентр України Державного управління справами ВДНГ, а до недавнього часу працював керуючим партнером інноваційного центру-містечка UNIT.City, яке фінансує бізнесмен Василь Хмельницький.

Це інтерв’ю ми записували в новому робочому кабінеті Бахматова в будівлі КМДА.

Новий радник мера розповідає про нові проекти для столиці, критикує Офіс президента за звинувачення у бік Кличка, пояснює, чому у "Кварталі" до Зеленського ставилися як до "царя і бога", пригадує як Comedy Club Україна конкурував із "Кварталом", та резюмує через що Зеленський пішов у велику політику.

Під кінець нашої розмови до кабінету заходить Віталій Кличко у супроводі двох невідомих чоловіків. "Ты у нас креативный, ноу-хау делаешь? Вот люди пришли ко мне с такой идеей крутой, это как раз к тебе", – з порогу звертається міський голова до свого радника, перериваючи наше інтерв’ю всі фото: ельдар сарахман

"Кличко має бути брендом міста і нести відповідальність. Все інше мають робити менеджери і отримувати за це або блага, або пізд*лей"

– Давайте почнемо з самого початку. Як ви стали радником Віталія Кличка?

– Ми давно знайомі з Віталієм, десь із 2006 року приблизно. Поговорив з Віталієм два чи три рази. Ми перекинулися планами. І я вирішив, що можу допомогти місту. У мене в серпні закінчився великий контракт з паном Хмельницьким. Тому – чому б і ні?

– Коли Кличко представляв вас на прес-конференції, заявляв, що ви "займатиметеся втіленням інформаційних технологій в управлінні містом, питанням інвестиційної діяльності, регуляторної політики, містобудування і архітектури". То чим конкретно ви тут займаєтеся?

– Розкажу. Все, що пов'язане з діджиталізацією – це моє. Тобто інформація, керування, електронний документообіг, і таке інше. До речі, пройшов "Kyiv Smart City" і з'ясувалося, що все, що зараз заявляє команда президента про "державу в смартфоні", у Києві все працює.

Тобто електронний документообіг працює, до лікаря ти можеш записатися через смартфон. Ти можеш записати свою дитину в дитячий садок, ти можеш сплачувати всі рахунки. Там багато сервісів, які ти можеш робити у смартфоні.

От я займаюся діджиталізацією, займаюся архітектурою й містобудуванням – все, що пов'язано з законним і незаконним будівництвом. Розвиток підприємництва – теж моє. Промисловість – це моє. Три ринки – це моє: Житній, Бесарабка і Володимирський.

– Ви їх маєте реформувати? Реорганізувати?

– Є така досить… (робить паузу). Як би ти мене охарактеризував?

– Я вас погано знаю як управлінця і менеджера. Але знаю вас як ведучого шоу, який вміє організовувати роботу так, щоб поруч вас прикольні чуваки вдало жартували і заробляли на цьому гроші.

– І досягали успіху?

Бюст Бахматова, який стоїть на підвіконні його кабінету

– Думаю так.

– Я бачу, що зараз Житній ринок в сраці з якихось причин… До речі, а ти знаєш, що за Житній ринок дали Ленінську премію? 100 тисяч рублів. Бо це якась унікальна архітектурна споруда, без опор, на якихось вантах, вона висить ледь не в повітрі. По-перше, я про це не знав, і це цікаво.

По-друге, з цим треба працювати, розповідати. По-третє, з Житнього ринку треба робити крутий об'єкт подільський. Тобто не давати можливість забудувати якоюсь фігнею.

З Бесарабки щось подібне вже починається, це пам'ятка архітектури. По Володимирському трошки краще, по Житньому треба працювати.

Тобто мій напрямок – діджиталізація, містобудування, розвиток підприємництва, ярмарки, ринки. І все це можна робити по-людськи.

Якщо ти був у Європі, там все це по-людськи. І, в принципі, це можливо робити по-людськи і краще. Я не кажу, що зараз дуже погано, але є куди розвиватись.

А і окремо – займаюся офісом трансформацій.

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– Що це таке?

– Це буде така неформальна структура, що буде допомагати адміністрації, меру ставати краще і краще, динамічніше і динамічніше. Стратегічні й тактичні питання, нові люди, оновлення.

– Яке перед вами Кличко поставив KPI? Що ви маєте зробити, щоб показати всім, що ви ефективні?

– До Нового року я дороблю 2-4 великих проекти.

– Які саме?

– Наприклад, минулої середи була огидна ситуація по заторах. З'ясувалося, що є багато департаментів і структур, що займаються проблемою трафіку, але взяти за горло нема кого. Я був дуже здивований.

Тобто всі молодці. Так, щоб сказати, що хтось не працює, погано щось робить, неефективно, не можна сказати. Я вже з одними людьми зустрічався 3 чи 4 рази, але щоб зібрати все це докупи…

Поліцейські роблять своє, ми робимо своє, IT робить своє. Винних немає.

Я думаю, чому б мені не взяти і не кардинально, але хоча б на 10-15-20% покращити трафік. Я розумію, як це зробити досить швидко. Впродовж місяця-двох трафік може бути покращений.

Так, глобально якісь зміни по трафіку – це треба щось добудовувати, розв'язки, парковки…

Але швидко можна робити, тобто quick wins – short run (швидкі перемоги за короткий час – УП). Це до Нового року, після Нового року – стратегічні конструкції. До речі, тут буде зустріч після нашої зустрічі по стратегії та розвитку.

Бахматов: Коли ми спілкувалися, я подумав: "Кличко, а давай ми придумаємо, що я буду типу твоєю правою рукою". Він: "О, клас, права рука для мене – це круто, і для боксера це ж круто". Тому що ліва рука – це реанімація, а права – це похорони

– Тобто до Нового року заторів у Києві стане менше?

– Дивіться, я сподіваюся, що транспорт буде швидше рухатися. Є велика проблема, що законодавчо в білу ось так (клацає пальцями) це зробити неможливо. Треба придумувати якісь конструкції.

Треба домовлятися з поліцією, щоб постійно зі мною був офіцер, евакуатор. Ви ж розумієте, що це таке – підняти якийсь S-клас (мається на увазі – евакуювати Mercedes) чи BMW X5, чи якийсь Lexus.

– Тобто два проекти ви маєте показати до кінця року?

– Два-чотири проекти, так. Зараз я допрацьовую, що це саме буде, і розповім окремо про конкретні kpi і стратегічні напрямки.

Плюс – залишилось багато недоробок по заступниках, що були. Це пани Спасибко і Давтян. Я так розумію, що щось було недороблено, щось не встигли зробити. Це все я зараз акумулюю на себе.

– Ваша цитата в одному з нещодавніх інтерв’ю: "Роки Кличка на чолі Києва – це роки сірої стабільності. Він старається. Але він взагалі не комунальщик, не управлінець. Я б його використовував як таран, як бренд, під нього "натягував" би інвесторів, і далі би забезпечувала ефективну конструкцію всередині міста". Тобто ви будете зараз використовувати Кличка як бренд і "натягувати" інвесторів під його бренд?

– "Натягувати" в позитивному сенсі. Я ж знаю, з ким я спілкуюся (сміється). Не "натягувати", а підтягувати. До речі, цікава історія. Мені багато людей прокоментували це інтерв'ю.

Кажуть: "Як ти можеш критикувати Кличка після того, як він тебе на роботу взяв"? Для мене це абсолютно розумні і системні рішення. Це значить точно, що це не були якісь конструкції.

– Кличко образився за ці слова?

– Слухайте, я йому так і сказав: "Что ты строишь из себя крепкого хозяйственника?". Він не має бути "крепким хозяйственником". У нас півдержави "крепких хозяйственников".

Він має бути людиною, що уособлює бренд міста, працює з іноземними інвесторами і несе відповідальність. Все інше мають робити менеджери і отримувати за це або блага, або пізд*лей.

– Тобто своєї думки ви не змінили?

– Не змінив. Я вважаю, що Кличко має займатися значно цікавішими речами.

– І ви використовуєте Кличка як тарана?

– Мені не подобається такий вислів. Коли ми спілкувалися, я подумав: "Кличко, а давай ми придумаємо, що я буду типу твоєю правою рукою". Він: "О, клас, права рука для мене – це круто, і для боксера це ж круто".

Тому що ліва рука – це реанімація, а права – це похорони.

Бахматов: Я Кличку так і сказав: "Что ты строишь из себя крепкого хозяйственника?"Він не має бути "крепким хозяйственником". У нас півдержави "крепких хозяйственников"

"Я став мільйонером ще у 2007 році"

– Ви радник міського голови на громадських засадах. За що ви будете жити?

– (Пауза) Чим я займався раніше?



– Працювали у Unit city.

– Ким я там був?

– Я так розумію, що ви були керуючим партнером.

– Керуючим партнером. Об’єкт вартує 700 мільйонів доларів. Якщо я керуючий партнер в проекті вартістю 700 мільйонів доларів, як ти думаєш, скільки я заробив?

– Це десь 5 мільйонів доларів?

– Ти досить інформований (посміється). Не можу сказати. Це велика сума. І це сума достатня для того, щоб спокійно собі працювати на громадських засадах.

По-друге, в 2014 році я продав IT-компанію і до того у мене були різні бізнеси.

– Ви доларовий мільйонер?

– Так. Щоб узагальнити з проблемою грошей, я став мільйонером у 2007 році. Потім я збанкрутував, потім були проблеми, потім почало зростати, зростати… Так що я розумію, що то є гроші, а що то грошей нема.

– Чому ви з Unit city не продовжили контракт?

– У мене був контракт на три роки. Я уклав його у вересні-грудні 2016 року.

– З Василем Хмельницьким стався конфлікт?

– Ні, чому? Три роки, так було прописано. Закінчується перший етап. Ми сідаємо, дивимося. А потім або продовжуємо, або не продовжуємо. Все.

– Чому не продовжили?

– Ми з Василем все проговорили, домовилися, і вирішили виходити на міжнародний рівень. Міжнародний рівень будувати з України досить важко. У мене поки що немає міжнародних зв'язків...

Але ми запросили людину, яка 15 років пропрацювала в Кремнієвій долині і розвивала таку ж історію.

– Це кого?

– Домінік Піоте. Він крутий топ-менеджер. Він всіх знає, все знає, всіх президентів, віце-президентів Google, Facebook. Ми хочемо, щоб ці великі контакти заходили до нас.

Бахматов: Що би я зробив на місці пана голови Офісу? Я би зробив препродакшн, щоб не бути голослівним, не патякати язиком. Бо якщо ти кажеш: "смотрящие, корупція" і таке інше, за дві години ти маєш викласти на стіл факти.

"Я не можу назвати це війною з ОПУ. Це якась несерйозна сутичка"

– Повертаючись до Кличка, ви зайшли на цю посаду у розпал його війни з ОПУ. Навіщо ви влазите у цю історію саме зараз?

– Мені не подобається історія "війна з ОПУ". Є якісь недомовки.

– Ну як недомовки? Керівник ОПУ Богдан виходить на брифінг і чітко заявляє: "У тебе тут працює інститут смотрящих, Віталік".

– Якщо вам цікава моя думка, мені це не подобається. Я вважаю, це огидно – виходити…

Що би я зробив, якби я був дійсно крутим керівником Адміністрації президента? Ти ж в медіа працюєш? Що найголовніше в медіа?

– Репутація.

– Херня. Препродакшн. 90% часу і грошей ти маєш вкладати у препродакшн. "Аватар" готувався 10 років, знімався не так багато, але готувався 10 років, потім був у прокаті 2 місяці.

Що би я зробив на місці пана голови Офісу? Я би зробив препродакшн, щоб не бути голослівним, не патякати язиком. Бо якщо ти кажеш: "смотрящие, корупція" і таке інше, за дві години ти маєш викласти на стіл факти.

– Богдан же сказав, що йому пропонували хабар!

– Я на камеру навіть скажу, що це херня. Я хочу фактів. Я хочу, щоб будь-яку людину, яку звинувачують в корупції, вивели в наручниках. Якщо його не виводять, це марнотратство, голослівна історія і не по-пацанськи.

– Ще раз – навіщо ви вв'язуєтесь у цю війну?

– Я не можу назвати це війною. Це якась несерйозна сутичка. Бо якщо ти хочеш дійсно вв'язуватись у війну, готуйся до неї. Готуй матеріали, готуй людей і показуй, що ти молодець.

Так, є якісь недомовки. Була спроба якось публічно звинуватити. Я вважаю, що це непорядно так робити без фактів. Мають бути факти. Немає фактів – навіть не виходь. Я це розумів. І я розумів, що Адміністрація може робити якісь медійні вкиди.

Бахматов: Розкажу загальну логіку і конструкцію творчості Зеленського. Творчість не витримує демократії. Тільки диктатура

"Творчість не витримує демократії. Тільки диктатура"

– Коли ви оголошували, що йдете у радники Кличка, наголошували, що маєте досвід КВН та Comedy Club. Чи не є ваше призначення тролінгом Банкової?

– Навіщо я це сказав? Мої факти всі відкриті, і Comedy club, КВН і таке інше. Я пройшов той самий шлях, що й пан президент…

Він став чемпіоном КВН у 2002-му, я став у 2004 і 2005 році. Він почав "Квартал" в 2004 чи 2005, я почав думати про Comedy в 2005. Тобто команди йшли нога в ногу.

Я усвідомлено сказав, що "чуваки, президент – КВНщик, продюсер, шоумен". Я знав, що журналісти на це звернуть увагу. Я думаю, що Кличко може собі дозволити радника КВНщика, продюсера. Це ж круто.

– Ви знаєте Зеленського з часів КВН. Який він тоді був?

– Такий самий.

– Охарактеризуйте його.

– Розкажу загальну логіку і конструкцію творчості Зеленського. Творчість не витримує демократії. Тільки диктатура. Все.

– Тобто він такий маленький диктатор?

– Мені не подобаються ці епітети. Я можу точно сказати, що в "Кварталі" він був цар і бог. Реально.

Бахматов перериває інтерв’ю на коротку розмову з Віталієм Кличком, який зайшов у його кабінет.

– Ми говорили про Зеленського і ви використали слово "диктатура".

– Ні (сміється). Зачекай, я сказав, що творчість не терпить демократії. Його волю, його бажання у "Кварталі" не оспорювали. Коли ми з ним говорили, я його запитав, чи розуміє він, куди йде, тому що тут доведеться домовлятися.

Бахматов: Коли ми обговорювали з Віталіком мою роботу, я його тролив і казав йому: давай зробимо реальний інститут смотрящих

– Ви зустрічалися із Зеленським ще перед кампанією?

– Так, звичайно. Це була закрита приватна зустріч off the record, тому можу сказали лише про своє запитання. Я йому говорив, що він буде вимушений домовлятися.

Я не думав, що у нього буде повна влада: і законодавча, і виконавча, і таке інше. І тут настає момент істини: як людина цим скористається.

– Як ви думаєте – як він скористається?

– Шанси великі, що все буде круто. Але є різні полюси всередині команди, які можуть все розхитувати. І це може перетворитися у якусь огидну конструкцію.

– Запитаю вас, як професіонала. Зеленський як комік – крутий?

– Так, він був крутим. Але зараз я вважаю, що №1 зараз Майкл Щур.

– Яка сильна сторона Зеленського як коміка?

– Він був крутим актором. Я вважаю, що Володимир Олександрович зробив правильно, що проінвестував свій медійний капітал в проект "Слуга народу". Це стратегічне рішення, бо він досяг в Україні всього – по кінозйомках, рекламі, зборам, популярності.

Куди далі? В Рашку не можна, в Європі ти нікому не потрібен. У нього був психологічний тиск. Тобі сорок років – що далі? Ти уже красень по прізвищу "найкращий". Що далі?

– "Квартал" і Comedy Club Україна починали приблизно у той самий час. Ви конкурували між собою? Якщо так, то у чому ця конкуренція проявлялася?

– Розкажу одну історію. Comedy Club виходив в ефір кожного тижня. А "Квартал" – раз на місяць. Це було так офігенно (посміхається). Ми почали трошки пізніше за них, але ставали популярнішими, тому що виходили в ефір частіше тоді.

Була нормальна здорова конкуренція. Вони намагалися взяти моїх людей. А зараз вони монополісти на ринку гумору в Україні. "Дізель-шоу" щось намагається робити, Щур – це альтернативна історія, все. Але у нас і немає ринку.

– Ви розумієте зараз стиль управління Зеленського?

– Такий самий як у "Кварталі". Я думаю, що він сам приймає рішення, думаю, що рішення часто приймаються за відчуттями.

– За відчуттями? Тобто не до кінця розуміє?

– А він і не може розуміти – він недавно лише прийшов. Він покладається на свій досвід, на "чуйку" і на людей, які поруч з ним.

Бахматов: Comedy Club виходив в ефір кожного тижня. А "Квартал" – раз на місяць. Це було так офігенно. Ми почали трошки пізніше за них, але ставали популярнішими, тому що виходили в ефір частіше

"Чому Зеленський пішов у політику? Тому що він досяг стелі у тому, чим займався "

– Повернемося до Києва. Хто такий Столар?

– Чесно, я не знаю. Ніколи з ним не спілкувався.

– Перед тим як ви сюди прийшли працювати, у вас з ним не було співбесіди? Ви ніколи не чули про його вплив на Київ?

– Я ніколи не знав заступників, крім Льоші Резнікова. Я ніколи не спілкувався з жодним заступником взагалі…. А ні, знаєш з ким я спілкувався? З Володьою Прокопівим. Ми разом робили проект музею декомунізації разом на ВДНГ. Це було моє єдине спілкування.

– За попередньої влади всі наші джерела називали Столара ледь не тіньовим мером.

– Дивися. Мені не зрозуміла історія про смотрящих. Коли ми обговорювали з Віталіком мою роботу, я його тролив і казав йому: давай зробимо реальний інститут смотрящих.

Запросимо 5 крутих екс-мерів, запросимо крутих людей з усієї України, 5 міжнародних експертів – і це буде реальні смотрящі по Києву, які збиратимуться 4 рази на рік. Запросимо, наприклад, Джуліані.

– Після скандалів з Трампом, із Джуліані краще не гратися...

– Я як приклад говорю. Він крутий мер, чувак! Він зробив з Нью-Йорка цукерочку. До нього Централ-Парк був найкримінальшим центром Штатів. Він зміг навести лад. Він мені не цікавий як політик, він мені цікавий як крутий мер – і все.

– У вас є гарантії, що у вашу роботу ніхто не втручається і ніякі смотрящі вам нічого не нав’язують?

– Я встану і вийду. Я тобі сказав з початку – я допомагаю місту, допомагаю Кличку і розвиваю себе. Мене більше нічого не цікавить.

– Гаразд, ви зараз радник мера. Далі що? Хочете перейти в політику?

– (Пауза). Як ти думаєш, я хотів лізти на сцену у Comedy Club?

Я вважаю, що Володимир Олександрович зробив правильно, що проінвестував свій медійний капітал в проект "Слуга народу". Це стратегічне рішення, бо він досяг в Україні всього – по кінозйомках, рекламі, зборам, популярності.

Куди далі?

– Я не знаю.

– Я з 2000 року не ліз на сцену, бо у мене були круті актори: Лірник, Молочний Гарік Бірча, той що грав "Вітальку". Я думав, що буду директором, буду продюсером і все інше мені нецікаво.

Але коли ми почали робити Comedy Club, зрозуміли, що на цю саму активну і агресивну роль чувака, який тролить гостей, нема нікого.

Притула відмовився, Дядя Жора не може, Лірник не хоче – все, немає. Або я, або дуля. О’кей, піду. Я розумію, що я як актор не дуже смішний. Але у мене виходить бути менеджером, архітектром конструкції.

Так само було з ВДНГ. Ви думаєте, я собі сидів і думав: "блін, хочу у ВДНГ!", або "так хочу працювати з ДУСьою"?

– Якщо раптом Віталій запропонує вам очолити партію "Удар", ви погодитеся?

– Треба дивитися навіщо, які стратегії.

– Ви не кажете ні "так", ні "ні".

– Треба буде дивитися, не можу відповісти про політику. Зрозумій, я не можу входити у щось нецікаве. Я входжу у нестабільні конструкції і роблю їх стабільними. Зараз це моє завдання тут.

– І насамкінець. Чи ви допускаєте, що Comedy Club Україна збереться знову?

– Ні, клієнт мертвий. Ринку немає. Немає телевізійного ринку, немає концертного ринку, спонсорського немає. Чому пан Зеленський пішов у політику? Тому що він досяг стелі у тому, чим займався. Все.

Роман Кравець, Ельдар Сарахман, УП